Manifestantes fazem ato na Av. Paulista pedindo justiça por Mari Ferrer

Manifestantes protestam na tarde deste domingo (8) na Avenida Paulista, região Central de São Paulo, pedindo por justiça por Mari Ferrer.

O ato começou em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), e seguiu pelas faixas da Avenida Paulista e pela rua Consolação. Segundo a CET, a Avenida Paulista já foi liberada para a circulação de carros.

O grupo, formado principalmente por mulheres, mostrou cartazes e bandeiras pedindo o fim da violência contra a mulher, e lembrou do caso da blogueira Mariana Ferrer.

O tratamento dado à jovem durante o julgamento, no qual ela foi insultada diversas vezes pelo advogado do réu, provocou indignação, reação do Conselho Nacional de Justiça e críticas de ministros de tribunais superiores.

Mariana Ferrer acusa o empresário André de Camargo Aranha de tê-la estuprado em dezembro de 2018, durante uma festa em Florianópolis. Ele foi absolvido pela Justiça.

O Ministério Público Estadual denunciou o empresário por estupro de vulnerável. Durante o processo, o promotor que cuidava do caso foi transferido para uma outra promotoria.

O novo titular do caso entendeu que Mariana não estava incapacitada para consentir o ato sexual e que, por isso, não haveria dolo, a intenção do empresário de forçar relações sexuais com ela.

