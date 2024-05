Concultura orienta escolas de samba sobre a Política Nacional Aldir Blanc

Na terça-feira, 21 de maio, o Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) realizaram uma reunião inédita no Palácio Rio Branco. O encontro reuniu dirigentes de todas as escolas de samba de Manaus, dos grupos de acesso e especial, para discutir a participação das agremiações na Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) e no programa Cultura Viva.





Apresentação da Pnab e Cultura Viva

Durante a apresentação, o presidente do Concultura, Neilo Batista, destacou a importância da reunião com a presença de todos os presidentes das escolas de samba. Ele informou que, como Pontos de Cultura, as escolas podem se credenciar e candidatar a receber recursos oferecidos pelas leis de incentivo à cultura.

“As escolas de samba não se limitam ao desfile anual. Elas funcionam como centros socioculturais, promovendo eventos e projetos durante todo o ano. Isso as qualifica a se candidatarem aos recursos da Pnab e Cultura Viva por um período contínuo de cinco anos”, explicou Batista.

Diagnóstico e Propostas para o Carnaval

Reginei Rodrigues, presidente da Manauscult, ressaltou que a reunião produziu um diagnóstico com sugestões para reabilitar o Carnaval de Manaus ao nível dos anos 80 e 90, quando era considerado o segundo melhor do Brasil.

“De imediato, podemos apoiar demandas como o reajuste do fomento municipal e a garantia de um sistema de transporte 24 horas durante os dias de desfile no Sambódromo, visando atrair novamente um grande público. Outras demandas dependem do Estado, mas podemos ajudar na intermediação”, afirmou Rodrigues.

Desafios e Oportunidades

Lilian Cássia, presidente da escola de samba Mocidade Independente do Coroado, expressou preocupação com a burocracia e os prazos da Pnab, mas demonstrou interesse em buscar os incentivos disponíveis. “Queremos mais informações para poder acessar os recursos da Pnab e do Cultura Viva”, disse Cássia.

Mário Jorge Jimenez, presidente da Unidos do Alvorada, solicitou que fosse realizada uma oitiva específica para o Carnaval. Em resposta, Neilo Batista informou que a reunião já serviu como uma oitiva e que o conselho auxiliará as escolas no cadastro junto ao Ministério da Cultura.

Observatório Pnab

O presidente do Concultura anunciou que o Observatório Pnab já está em funcionamento na sede do Concultura, equipado com computadores e pessoal treinado para realizar inscrições e esclarecer dúvidas sobre os processos da Pnab e Cultura Viva.

Planejamento para o Carnaval 2024

Na pauta sobre o Carnaval 2024, os presidentes das escolas apresentaram sugestões e pedidos de melhorias, incluindo infraestrutura, transporte público e medidas legais para facilitar a execução do evento. O objetivo é recuperar o prestígio e o sucesso do Carnaval de Manaus.

Neilo Batista se comprometeu a articular uma audiência pública junto à Câmara Municipal de Manaus (CMM) e buscar tratativas com a prefeitura e o governo do Estado, em parceria com a Manauscult.