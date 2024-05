Concurso Caixa: veja o que pode e o que não pode na prova

Neste domingo, 26, exceto no Rio Grande do Sul, serão realizadas as provas objetivas e discursivas do concurso Caixa. A aplicação ocorrerá no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília), conforme indicado no cartão de confirmação já divulgado. Os portões estarão abertos das 11h30 às 12h30.





O que é Permitido nas Provas do Concurso Caixa?

É crucial que os candidatos cheguem ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência, conforme orientado pela Fundação Cesgranrio, para evitar imprevistos. A entrada será permitida até o horário de fechamento dos portões.

Caneta

Os candidatos devem usar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente para assinalar as respostas no cartão-resposta.

Documento de Identificação

A entrada só será permitida mediante apresentação de documento oficial de identidade com foto. São aceitos:

• Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros;

• Carteiras de órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);

• Cartão de identificação do trabalhador;

• Passaporte brasileiro;

• Certificado de reservista ou dispensa de incorporação;

• Carteiras funcionais do Ministério Público e de órgãos públicos reconhecidas como identidade por Lei Federal;

• Carteira de trabalho;

• Carteira nacional de habilitação (modelo com foto aprovado pelo art. 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997);

• Documentos digitais (e-Título, Documento Nacional de Identificação (DNI), CNH digital, e RG digital) apresentados nos aplicativos oficiais.

Os documentos devem ser originais; cópias, mesmo autenticadas, não serão aceitas.

Anotação do Gabarito

Os candidatos poderão anotar seus gabaritos no cartão de inscrição, que deve ser levado impresso. Esta anotação só poderá ser feita após duas horas do início das provas.

O que NÃO é Permitido na Prova da Caixa?

Documentos Não Aceitos

Os seguintes documentos não serão aceitos como identificação:

• Certidões de nascimento;

• Cadastro de Pessoa Física (CPF);

• Títulos eleitorais;

• Carteiras de motorista (modelo sem foto);

• Carteiras de estudante;

• Carteiras funcionais sem valor de identidade;

• RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena).

Documentos ilegíveis, não identificáveis, danificados, cópias (mesmo autenticadas) ou protocolos de documentos de identidade também não serão aceitos.

Não será permitido levar o caderno de questões para casa. As questões estarão disponíveis no site da banca a partir do primeiro dia útil após as provas.

Condutas que Podem Levar à Eliminação

O candidato poderá ser eliminado se:

• Utilizar meios ilícitos durante a prova;

• Perturbar a ordem ou ser descortês com aplicadores, auxiliares, autoridades ou outros candidatos;

• Atrasar-se ou não comparecer às provas;

• Comparecer em local diferente do previsto no Cartão de Confirmação de Inscrição;

• Ausentar-se do local sem acompanhamento do fiscal;

• Deixar de assinar a Lista de Presença e o cartão-resposta;

• Ausentar-se da sala com o cartão-resposta ou caderno de questões;

• Não entregar o material das provas ao término do tempo destinado;

• Descumprir instruções das capas das provas;

• Comunicar-se com outro candidato ou utilizar materiais não permitidos (máquinas de calcular, livros, apostilas, etc.);

• Recusar-se a ser submetido à revista por detector de metal;

• Utilizar processos ilícitos, conforme detectado por meios eletrônicos, estatísticos, visuais ou grafológicos;

• Recusar-se injustificadamente a coleta de impressão digital;

• Realizar anotações em documentos não autorizados.

Proibição de Aparelhos Eletrônicos e Acessórios

O porte ou uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro não será permitido. Exemplos incluem: agendas, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, microcomputadores portáteis e similares. Também não será permitido o uso de óculos escuros ou acessórios de chapelaria, como chapéus, bonés, gorros ou protetores auriculares.

Para garantir uma experiência tranquila no dia da prova, os candidatos devem seguir rigorosamente as orientações e regras estabelecidas. Isso evitará surpresas desagradáveis e garantirá um processo justo e organizado para todos.

Fonte: Folha Dirigida