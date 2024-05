Tentativa de quebra de contrato pode parar a BR-319 em reunião de prefeitos em Brasília

Representantes de comunidades localizadas nas proximidades do Careiro Castanho estão preocupados com as recentes ameaças feitas à BR-319

Após o evento da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, onde foram vistos apenas nove prefeitos do Amazonas, o prefeito do Careiro, Nathan Macena (Republicanos) e o senador Eduardo Braga (MDB), encabeçaram uma reunião com outros prefeitos do Amazonas para tentar angariar mais recursos do governo federal para obras da BR-319.

Um áudio de Fábio Castro, no grupo de whatsApp Castanho Careiro não Pode Parar, no entanto, surpreendeu a todos com a informação de que a reunião puxada pelo prefeito Nathan se resumiu em uma tentativa de quebra de contrato da empresa licitada, com o fornecedor de material para a BR-319, há muitos anos.

“Por uma questão de perseguição, o prefeito Nathan e o senador Eduardo Braga pediram para que a empresa LCM quebrasse o contrato com o Zequinha para prejudicar as pessoas que precisam da estrada. É uma perseguição do Nathan que prejudica a BR-319 e o povo das comunidades. Se o Zequinha parar de fornecer, a BR-319 vai parar por falta de matéria prima”, denuncia Fábio.

Fábio chama os grupos dos vereadores e representantes das comunidades a levar o assunto ao conhecimento da população dos municípios. Na próxima semana, representantes dos comunitários deverão se reunir para impedir que os materiais deixem de ser fornecidos. Os insumos são necessários para a movimentação da economia do local, entre outros fatores.

“Vale lembrar que, o Senado Eduardo Braga tem se mostrado defensor da BR-319, como forma de não deixar o Estado do Amazonas se isolar do restante do país. No entanto, com essa ‘negociação’, a comunidade começa a desacreditar no discurso dele”, pontua.

A reportagem procurou contato com Fábio Castro – (99179-XXX9), mas o mesmo não atendeu às ligações nem retornou às mensagens.

Da mesma forma foi pedido o posicionamento do prefeito Nathan Mascena – (98589-XXX3), sobre o assunto, ele visualizou, mas também não retornou a mensagem.

Escutem o áudio: