Conheça os carros eleitos como os melhores do Brasil

Por Lucia Camargo Nunes

Em um ano, o mercado recebe dezenas de lançamentos de carros completamente novos, ou com mudanças de motor, atualizações de desenho e diferentes versões, entre outras novidades.

Para celebrar os melhores veículos do ano, 22 jornalistas brasileiros especializados no setor automotivo votaram na premiação Carsughi L’Auto Preferita, que este ano chegou à sua 8ª edição.

Trata-se da única premiação que leva o nome de um jornalista, o prestigiado Claudio Carsughi, comentarista e crítico de Fórmula 1, de futebol e da indústria automobilística há mais de 70 anos.

A Via Digital participou da eleição que teve 16 vencedores, em diferentes categorias. Alguns resultados surpreendem: enquanto líderes de mercado receberam seus troféus – Fiat Strada e Hyundai HB20, por exemplo – modelos menos vendidos também foram eleitos os melhores pelos jornalistas.

Com menos de 1% de market share, o Jetta GLI é um carro de nicho, porque custa mais de R$ 221 mil, mas traz um pacote que reúne em um sedã qualidade e esportividade como poucos.

Também com sua dose de esportividade, a Ford Maverick, quase lanterna do segmento com apenas 0,75% de participação entre as picapes, venceu a líder Toro na opinião dos especialistas.

Ou ainda a Nissan Frontier, outra campeã, que mesmo reestilizada e modernizada tem menos de 5% do segmento.

Os considerados melhores produtos podem não ser necessariamente os mais vendidos por questões de marketing, capilaridade da rede, preço e outros aspectos de mercado. Mas inegavelmente são carros aprovados por quem entende do assunto.

Os 16 vencedores da 8ª edição do Carsughi L’Auto Preferita:

Compacto: Hyundai HB20 Médio: Volkswagen Jetta GLI Premium/Luxo: Ford Mustang Mach 1 SUV Compacto/Pequeno: Fiat Fastback SUV Médio: Caoa Chery Tiggo 7 Pro Max Drive SUV Grande: Caoa Chery Tiggo 8 Max Drive SUV Premium/luxo: Audi Q3 Sportback Picape Pequena: Fiat Strada Picape Intermediária: Ford Maverick Picape Média/Grande: Nissan Frontier Elétrico até R$ 200 mil: Renault Kwid E-Tech Elétrico entre R$ 201-450 mil: Volvo C40 Elétrico acima de R$451 mil: BMW iX Híbrido: Caoa Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid Híbrido Premium/Luxo: Volvo XC60 Executivo do ano: Antonio Filosa (Stellantis)

Jetta ganha upgrade em segurança

O Volkswagen Jetta GLI, considerado o melhor Automóvel de Passeio Médio pelo júri do prêmio Carsughi L’Auto Preferita, chega à linha 2023 com atualizações. Por R$ 221.380, o sedã médio ganhou novos itens de série.

Agora o Jetta GLI, única opção do modelo à venda no Brasil, vem com assistente de mudança de faixa e assistente de permanência em faixa para o controle de cruzeiro adaptativo, detector de ponto cego, detector de pedestres ligado à frenagem autônoma e alerta de tráfego cruzado traseiro.

O Jetta GLI está equipado com o motor TSI de 4 cilindros turbo de 2 litros, que rende 231 cv de potência.

Abeifa vai fechar ano com queda nas vendas

A Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, Abeifa, é composta por 11 marcas: Aston Martin, BYD, Caoa Chery, JAC, Jaguar, Kia, Land Rover, McLaren, Porsche, Suzuki e Volvo.

A Abeifa registrou o emplacamento de 51.066 unidades, 23,9% inferior às vendas dos 11 meses do ano passado. Entre os importados, a queda no período foi de -19%. Dos fabricados no Brasil, -26,5%.

“O segmento de importação sofreu com a falta de produtos, por conta da instabilidade de fornecimento de semicondutores. Para este ano, nossa previsão é de chegar a 55 mil unidades, uma queda expressiva de quase 25%”, lamenta João Henrique Garbin de Oliveira, presidente da Abeifa.

“O importante é que o setor de importados tem-se mostrado relevante na apresentação de produtos mais tecnológicos, especialmente com os veículos eletrificados”, conclui Oliveira.

O utilitário Kia Bongo foi o importado mais vendido até agora, com o acumulado de 2.462 unidades. Dos fabricados no Brasil, a Caoa Chery lidera com os Tiggo 5x (8.964 unidades).

Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor automotivo, editora do portal www.viadigital.com.br. E-mail: [email protected]