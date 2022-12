França vence Marrocos e enfrenta a Argentina na final da Copa de 2022

A França está na grande final da Copa do Mundo de 2022.

Jogando no Estádio Al Bayt nesta quarta-feira (14), a equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps venceu Marrocos por 2 a 0. Theo Hernández e Randal Kolo Muani foram os autores dos gols da partida.

O primeiro gol francês saiu no primeiro tempo. Aos 4 minutos, após jogada trabalhada, Griezmann chegou a linha de fundo e cruzou para Mbappé, que chutou. A bola desviou e sobrou na esquerda para Theo Hernández, que bateu de voleio para abrir o placar.

Aos 32 do segundo tempo, boa jogada francesa que começou em roubada de bola de Tchouaméni. Mbappé recebeu dentro da área, tabelou com Thuram, limpou dois defensores e arriscou para o gol. O chute desviado sobrou para Kolo Muani, que empurrou a bola para as redes.

Com o triunfo, a França enfrentará a Argentina na grande decisão, no Estádio Lusail, no domingo (18), às 12h. Marrocos disputará a decisão de terceiro lugar contra a Croácia, no sábado (17), às 12h, no Estádio Internacional Khalifa.

cnn brasil