COP26: Bispos da Amazônia pedem que escutem o grito dos povos das águas e das florestas

Os bispos da Amazônia divulgaram nesta sexta-feira (5) um vídeo com um

apelo aos líderes mundiais presentes na 26ª Conferência das Nações

Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) para que ouçam “o grito da

mãe Terra e dos pobres que sofrem com os efeitos das mudanças

climáticas”.

No vídeo, os bispos pedem “compromissos urgentes e audaciosos” para

combater as mudanças climáticas e proteger a Amazônia e que

“pressionem o governo brasileiro que se comprometa efetivamente com a

defesa dos povos originários, das florestas e das águas”.

Com o vídeo, os líderes da Igreja na Amazônia pretendem mobilizar a

sociedade e pressionar o governo brasileiro e outros atores que estão

presentes na COP26 para adotar medidas concretas e urgentes de

proteção à Amazônia.

Papa Francisco

Na terça-feira (2), o Papa Francisco enviou uma mensagem ao presidente

da COP26, Alok Sharma, onde afirma que a “COP26 pode e deve contribuir

ativamente para a construção consciente de um futuro onde as condutas

cotidianas e os investimentos econômico-financeiros possam realmente

salvaguardar as condições de uma vida digna da humanidade de hoje e de

amanhã num planeta ‘saudável'”

Segundo o Pontífice, “estamos todos conscientes da tarefa importante

de mostrar a toda a comunidade internacional se realmente existe

vontade política para destinar com honestidade, responsabilidade e

coragem mais recursos humanos, financeiros e tecnológicos para mitigar

os efeitos negativos das mudanças climáticas”.

