Copa de 2026: como se programar para ir ao Mundial em 3 países diferentes

A próxima Copa do Mundo será em 2026 e a grande novidade é que terá três países diferentes como sede: Estados Unidos, Canadá e México. A seguir, o UOL mostra como você pode se programar para acompanhar o evento in loco.

A Copa de 2026 começará na primeira semana de junho

O visto para entrada nos EUA é o principal documento necessário

Especialistas alertam sobre o tempo de espera para aprovação do visto

“Considerando que a Copa do Mundo de 2026 está prevista para começar na primeira semana de junho, isto significa que os torcedores terão a partir de agora apenas três anos e meio para se prepararem. E mais de um ano será gasto na espera da entrevista consular”.

__advogado Felipe Alexandre, sócio-fundador da AG Immigration.

Como tirar o visto americano

O torcedor precisa preencher o formulário DS-160 que é encontrado no site do Departamento do Estado dos EUA. Depois, é preciso acessar o site do Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto e pagar uma taxa de R$ 800. Por fim, o solicitante conseguirá agendar as visitas presenciais para entrevista, coleta de biometria e foto.

Curiosidade: Segundo o Departamento de Estado dos EUA, a taxa de aprovação do visto de turismo para brasileiros em 2021 foi de 85%.

Com o visto norte-americano em mãos, os brasileiros conseguem as autorizações para também entrarem no México e no Canadá.

Autorização para o Canadá

O torcedor que quiser assistir aos jogos no Canadá poderá solicitar o etA, uma autorização eletrônica para viagens aos EUA. Para isso, basta entrar no site do governo canadense e procurar pelo formulário de pedido do etA.

Documentos necessários

Passaporte válido

Visto canadense dos últimos 10 anos ou visto americano atual.

Cartão de crédito (que aceite transações internacionais)

O valor do eTA é de 7 dólares canadenses

E o México?

Curtir a Copa no México é ainda mais fácil. De acordo com a embaixada mexicana no Brasil, basta apresentar o visto de turismo norte-americano na chegada ao país.

Só vou ao México e Canadá

A Copa é em três países diferentes e não há a necessidade de viajar para todos. Caso o torcedor não queira ir aos Estados Unidos, será preciso tirar vistos do México e Canadá. Ambas as solicitações também podem ser realizadas nos sites dos respectivos governos.

Os processos são similares aos dos Estados Unidos, com entrevistas e cadastro de foto e biometria.

Uol