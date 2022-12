Posse de Lula e Alckmin altera cronograma em Brasília

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, toma posse no próximo dia 1o, em Brasília, ao lado de seu vice, Geraldo Alckmin. A Sessão Solene de Posse será realizada no plenário da Câmara dos Deputados

• No dia 1º de janeiro, o acesso de servidores será exclusivamente pela Via N3, com entrada para o estacionamento do SIS pela guarita localizada em frente à Embaixada da Palestina. No caso dos servidores da Câmara, a via utilizada nessa data deverá ser a S3.

• Haverá transporte, nos dias 31/12/22 e 1º/01/23, realizando o trajeto de ida e volta da rodoviária do Plano Piloto para o Senado. O detalhamento de horário e local de embarque e desembarque será enviado posteriormente.

• Os senadores em exercício deverão se deslocar para o Senado Federal em seus respectivos carros oficiais (chapa de bronze) que poderão passar pelos bloqueios de trânsito da Esplanada até as 14h do dia 1º de janeiro, com o desembarque na Chapelaria. Os veículos particulares dos deputados federais também passarão pelos bloqueios, após apresentação do cartão de acesso ao evento, adendo do convite. Veículos de aluguel, como táxi, Uber etc., também passarão pelos bloqueios desde que o seu ocupante tenha o convite com o cartão de estacionamento.

• No dia da posse presidencial, a entrada de servidores em geral e jornalistas da imprensa externa se dará pela portaria do Bloco B do Anexo 2.

• Caso haja necessidade de presença de servidores nos gabinetes localizados no edifício principal e no Anexo 1 do Senado no dia do evento, deverá ser enviada lista para a SPOL, pelo e-mail: [email protected].