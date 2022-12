Mulher que matou vítima durante assalto é condenada a 13 anos de prisão

A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (19), mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de uma mulher de 42 anos, por latrocínio. A prisão ocorreu na rua Professor Abílio Alencar, bairro Alvorada, zona centro-oeste.

De acordo com a delegada Andrea Nascimento, titular da unidade especializada, a ordem judicial foi cumprida após as equipes policiais tomarem conhecimento acerca de um possível cometimento de crime de negligência e exposição ao perigo contra um idoso, no qual a mulher supostamente seria autora.

“Recebemos a denúncia por meio do 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), apuramos e constatamos que tal informação seria improcedente. No entanto, ao consultarmos os Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE), verificamos que havia um mandado de prisão em nome da autora, a ser cumprido. Nós nos dirigimos ao local da prisão e cumprimos a decisão judicial”, falou.

O mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus.

A mulher foi condenada a 13 anos, 3 meses e 12 dias por latrocínio e ficará à disposição do Poder Judiciário.