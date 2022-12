Wilson Lima participa de reunião para escolha de novo presidente do Consórcio da Amazônia Legal

O governador do Amazonas, Wilson Lima, integrou a reunião ordinária da assembleia geral de governadores que escolheu o novo presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Eleito por unanimidade, o governador do Pará, Helder Barbalho, comandará o consórcio em 2023.

“Acompanho o voto dos demais colegas governadores na indicação do nome de Helder Barbalho e desejo muito sucesso na condução das discussões importantes em favor da nossa região amazônica”, declarou Wilson Lima durante seu voto no encontro virtual, ocorrido na manhã desta segunda-feira (19/12).

Além da escolha da nova presidência do consórcio, hoje comandada pelo governador do Amapá, Waldez Góes, o orçamento anual também esteve na pauta do encontro, que contou ainda com a presença dos governadores dos demais estados da região Norte e o estado do Maranhão.

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é formado pelos nove estados que abrigam o bioma: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.