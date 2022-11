Copo de cerveja custará R$ 73 na Copa do Mundo do Catar

A Copa do Mundo do Qatar, que começa neste domingo (20), terá a cerveja mais cara da história da competição. Isso porque a bebida alcoólica será vendida por 14 dólares ou 51 riais catarianos. Com o valor convertido para o real, o copo de meio litro custará R$ 73.

Para se ter uma noção do aumento, na Copa da Rússia, em 2018, a mesma quantidade custava 6 dólares (R$ 21 no câmbio da época). Outro fator que está contribuindo para críticas de turistas e viajantes é que haverá um limite de quatro copos de cerveja por torcedor, com o objetivo de tentar evitar que haja excesso de consumo da bebida.

A cerveja sem álcool custará R$ 44 e o copo de água vai custar cerca de R$ 15. O consumo de bebida alcoólica não será permitida nas arquibancadas – apenas no camarotes e nos arredores dos estádios demarcados por um perímetro.

