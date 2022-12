Corpo de Bombeiros forma 48 militares com habilitação a oficial

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) formou, na noite desta quarta-feira (07/12), 48 bombeiros militares com habilitação a oficial, em cerimônia realizada no Comando-Geral em Petrópolis, zona sul de Manaus.

A solenidade contou com a presença do comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz; do secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur; do diretor-geral do Instituto Integrado de Segurança Pública (Iesp), coronel PM/RR Audo Albuquerque da Costa; além autoridades militares e civis.

O Curso de Habilitação de Oficial Administrativo Bombeiro Militar (CHOA-BM 2022) foi ministrado pelo Instituto Integrado de Segurança Pública (Iesp), em parceria com o CBMAM. A paraninfa do CHOA foi a primeira-dama do Estado, Taiana Lima, e a turma recebeu o nome do general Carlos Alberto Mansur.

O secretário Carlos Alberto Mansur agradeceu todo apoio do CBMAM em formar os futuros oficiais, que agora estão aptos a serem promovidos pelo Estado.

Durante seu discurso, o comandante do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, destacou a entrega dos manuais de combate a incêndios, produzido pela turma do CHOA; e de Fundamentos de Bombeiros produzida pela turma 02 do Curso de Formação de Sargentos (CFS).

“Esses manuais produzidos pelos nossos bombeiros norteiam toda nossa capacidade técnica e operacional. Uma cópia ficará em exposição no Salão Nobre do Comando-Geral dos Bombeiros em Petrópolis”, disse o comandante Muniz

Habilitação

Os novos bombeiros militares, que concluíram o CHOA-BM, estão aptos a serem promovidos a oficiais pelo Estado, de acordo com a disponibilidade de vagas no CBMAM.

Durante quase quatro meses, os concludentes do curso receberam formação de combate a incêndio, salvamento aquático e salvamento em altura

A formação incluiu ainda leis e regulamentos militares, noções de logística, direitos humanos, sistema de defesa civil, fundamentos da gestão pública, gestão de pessoas, sistema de comando de incidentes, entre outros tópicos.