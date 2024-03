Corrida da Água chega à sua 9ª edição com número crescente de adeptos

A 9ª edição da Corrida da Água, organizada pelo Centro de Ensino Literatus, realizada neste domingo (24) na avenida Governador José Lindoso (Avenida das Torres), tem ganhado cada vez mais adeptos, reunindo cerca de 2 mil atletas, entre profissionais e amadores.





A competição ocorreu sob clima agradável, em que não choveu, mas também não fez sol, proporcionando condições ideais para os participantes desfrutarem do evento.

A mantenedora do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, ressalta que a competição, que já se consolidou como um marco no calendário de eventos esportivos de Manaus, também celebra o aniversário do Grupo Literatus, que completa 33 anos. Além disso, mantém o objetivo de alertar para a importância da preservação da água, mesmo em uma região onde esse recurso é abundante.

Ela lembra que, embora a água seja abundante no estado, eventos climáticos extremos evidenciam sua finitude. “A corrida é uma chance de reafirmar a importância desse tema, tanto para nossos alunos e colaboradores quanto para toda a comunidade”, acrescenta.

O experiente maratonista Jean de Souza Pereira, de 48 anos, conquistou o título de bicampeão da Corrida da Água no percurso de 10km. Com um longo histórico no mundo das corridas, que inclui desafios de mais de 40km, ele confessa que os 10km da corrida foram um circuito tranquilo para ele. “São 30 anos de dedicação às corridas, e mais uma vitória”, comemora.

Além da corrida individual geral, que engloba atletas de ambos os sexos competindo nos percursos de 5 km e 10 km, a corrida contou com categorias específicas para cadeirantes, pessoas com deficiência visual e também para pessoas com mais de 60 anos e a prova em equipes.

Marleide Sales, de 50 anos, foi a vencedora na categoria cadeirantes, e conta que a corrida mudou sua vida, trazendo-lhe qualidade de vida. “Faz quase dois anos que eu comecei a correr. Treino todo dia na academia, de segunda a sexta, e em toda corrida em estou presente”, destaca.

A premiação contemplou os primeiros colocados de cada categoria com troféus para o 1º, 2º e 3º lugar em todas as categorias individuais. Também foram premiadas as equipes com o maior número de participantes que finalizaram a prova. Todos os atletas que concluíram o percurso dentro dos tempos máximos previstos receberam medalha de participação.

Os participantes contaram ainda com um Espaço Relax, com massagens após a prova. Houve ainda distribuição de mudas de plantas e orientação ambiental, promovida pelo Projeto Vivenciar, do Literatus.

Literatus

O Grupo Literatus chega aos 33 anos de atuação em Manaus com mais de 40 mil alunos formados, sendo referência em Ensino Técnico na Região Norte. A instituição conta com completa estrutura em suas três sedes, incluindo laboratórios equipados, salas de aula com recursos audiovisuais e biblioteca atualizada.

Quanto aos planos futuros do grupo, Elaine Saldanha revela um foco na expansão local, estadual e regional. “Estamos trabalhando para nos aproximar mais dos bairros em Manaus, oferecendo acesso facilitado à instituição. Além disso, buscamos expandir para outras áreas da cidade, bem como para o interior do estado e outros estados da Região Norte”, conclui.

Para mais informações sobre os cursos disponíveis, visite o site https://literatus.edu.br.

Resultado:

Categoria 10K Masculino:

1º Colocado: Jean De Souza Pereira

2º Colocado: Elizeu Santos Magalhaes

3º Colocado: Madson Grijo Dos Santos

Categoria 10K Feminino:

1º Colocado: LOREN GISELE L. NIC?CIO PAZOS

2º Colocado: Michelle Queiroz Duarte Trindade

3º Colocado: Juliana Cristina Diogo Amaral

Categoria 10K 60+ Masculino:

1º Colocado: Geraldo Taveira De Oliveira

2º Colocado: Francisco Rodrigues Dos Santos

3º Colocado: Jose Antonio De Queiroz Laan

Categoria 10K 60+ Feminino:

1º Colocado: Maria Do Perpetuo Socorro Nunes

2º Colocado: Benedita De Carvalho Oliveira

3º Colocado: Celia Regina Santos

Categoria 5K Masculino:

1º Colocado: Robson Da Silva Santos

2º Colocado: MATEUS GUIMARAES PIRES

3º Colocado: FRANCISCO IRINALDO

Categoria 5K Masculino 60+:

1º Colocado: Marco Antonio Alecrim De Lima

2º Colocado: Hernan Jose Hernandez Bastardo

3º Colocado: Gerson Antonio Bandeira Dos Santos

Categoria 5K Feminino:

1º Colocado: Marcileuda Mendes da Silva

2º Colocado: Marlice Peres Luna

3º Colocado: Alessandra Feitosa De Castro

Categoria 5K Feminino 60+:

1º Colocado: Vera Lucia De Souza Queiroz

2º Colocado: Rita Maria Barbosa Dos Santos

3º Colocado: Mariza Gomes Delgado

Categoria Cadeirante Feminino:

1º Colocado: MARLEIDE SALES

2º Colocado: Raianne Vitória Nascimento Rabelo

Categoria Cadeirante Masculino:

1º Colocado: Francisco de Barros Pimenta

2º Colocado: Denilson de Oliveira Barbosa

3º Colocado: Kauã Barbosa de Souza

Categoria Deficiência Visual:

1º Colocado: WILLIAM PAES SEIXAS

2º Colocado: ALGLEY ALVES DA SILVA

3º Colocado: RICARDO ALVES DE SOUZA

Os resultados completos podem ser encontrados em https://ativoseventos.com.br/resultados-de-provas/.