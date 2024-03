CUT, CNM e presidente da Frente Parlamentar discutem o potencial da indústria naval no Amazonas

CUT-AM e Confederação dos Metalúrgicos recebem em Manaus, o deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), para discutir a potencialização da indústria naval do Amazonas





O deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), que também é presidente da Frente Parlamentar da Indústria Naval, atendeu convite da Centra Única dos Trabalhadores do Amazonas (CUT-AM) e da Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM), para visitar as instalações dos estaleiros Beconal e Juruá, além de conhecer o funcionamento e a empregabilidade no setor, no Estado.

Lindenmeyer veio verificar as atividades em andamento e discutir as perspectivas de novas encomendas e serviços para o polo naval do Amazonas.

Além disso, ele deve unir esforços na cooperação entre o setor público, empresários, universidades e demais entidades ligadas à indústria naval no qual possam desenvolver medidas que impulsionam o desenvolvimento econômico e social da indústria a partir dos estaleiros visitados.

Metalúrgicos do Amazonas

Na outra ponta da linha, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e da da CUT-AM, Valdemir Santana, o setor naval do Estado ocupa a segunda posição no Brasil em volume e produção e, de acordo com ele, historicamente um dos mais tradicionais polos de construção naval do país.

“É importante receber o representante da Frente Parlamentar da Indústria Naval, para podemos apresentar a nossa realidade. O estado vem buscando vencer os desafios de deslocamento na região norte e entender melhor as demandas e particularidades do mercado local. Por outro lado, passamos muito tempo esquecidos e sem impulsionamento algum, mas com a sensibilidade do governo Lula, o Amazonas vai retornar aos investimento na indústria naval” salientou Santana.

O deputado federal e presidente da Frente Mista em Defesa da Indústria Naval, Alexandre Lindenmeyer, afirma que a realidade da construção naval no Amazonas é pujante e efetiva.

“Tive a oportunidade de conhecer dois grandes estaleiros do estado, estou muito feliz com o tamanho e dimensão desse país continental que é o esse estado. A realidade do setor naval no Amazonas tem grande força e é eficaz, que emprega milhares de trabalhadores. Portanto, é um novo momento, onde há uma definição de reconstrução da política naval brasileira e trabalhamos para tornar isso efetivo, gerando emprego e renda” comentou o deputado.

Ainda durante a agenda de visita na sede do estaleiro Juruá, o presidente presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT), Loricardo de Oliveira, ressaltou que o problema do setor naval não é a falta de mão de obra.

“Vamos retomar a produção da indústria naval no país como um projeto de Estado, não apenas de governo. Colocamos isso para o Lula. É necessário um consenso entre todos; governo, trabalhadores e empresários, é preciso trabalhar diversas questões para isso como, por exemplo, a Lei BR do Mar, que impõe dificuldades no processo”, afirmou Loricardo.

Também estiveram presentes representantes dos trabalhadores como a Federação Única dos Petroleiros (FUP), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos (CONTTMAF), Petrobrás, Transpetro Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos (SINDMETAL) e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas. Entidades patronais foram representadas pelo Sindicato da Indústria da Construção Naval, Náutica, Offshore e Reparos do Amazonas (SINDNAVAL), além da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), SENAI e pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

Foto: Joab Ribeiro