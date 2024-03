Renato Afonso ameaça professores e ataca secretário Serafim Corrêa em programa de Rádio de Pauini

O juiz da Comarca de Pauini, já havia determinado em dezembro de 2023, a implantação de reajuste no piso salarial nacional da professora Grayce da Silva Furtado, e agora em março de 2024 determinou o pagamento do piso salarial do Professor Nelson de Mendonça Furtado Neto, os dois irmãos, derrotaram o prefeito na justiça.





O prefeito de Pauini que governa a cidade, como se fosse um coronel, sem respeitar as leis, e o devido pagamento do piso salarial nacional dos trabalhadores da educação da rede pública municipal, ficou indignado com o protesto e a reivindicação dos professores na frente da Prefeitura em 2022.

Na época, os professores participaram do Programa Cultura e Informação na Rádio Comunitária, reivindicando seus direitos. O ex-deputado Serafim Corrêa, no exercício da função parlamentar, participou ao vivo do programa defendendo o piso dos professores. O programa veiculou ainda a manifestação por áudio de dois deputados federais: Silas Câmara e José Ricardo, que também defenderam o reajuste do piso salarial dos professores, que o prefeito se recusa de pagar.

Renato Afonso, utilizou a Rádio Comunitária em outro momento e ameaçou de mandar o presidente do Sindicato dos professores para zona rural, chamou professor de preguiçoso, desqualificou o advogado do sindicato, e atacou Serafim Corrêa, dizendo que ele estava fazendo os professores de massa de manobra.

Depois disso, o Representante do Município em Manaus, Manoel Nobre, que se apresenta desde a fundação da rádio, como presidente da Associação da Rádio Cultura, junto com outros diretores da Rádio Comunitária, que também tem cargos de confiança na Prefeitura, retirou o programa da grade de programação da rádio, que funciona em uma casa antiga da família do prefeito, onde morava o seu pai, como se a Rádio Comunitária fosse propriedade particular de Adjuto e Renato Afonso.

O prefeito Renato Afonso, recebe salário de prefeito de capital (R$ 17 mil reais) e nunca pagou o devido piso salarial dos professores, causando prejuízos milionários no salário dos trabalhadores da educação.

O prefeito de Pauini, afirmou na eleição passada que o professor era um instrumento fundamental na estrutura da sociedade, e prometeu valorizar os professores, mas até aqui, enganou, retirou o direito dos professores, perseguiu e destilou ódio contra a categoria.

No entanto, o ato de cidadania dos dois irmãos professores prevaleceu, e o prefeito com a sua arrogância, caiu por terra.

Por fim, os professores esperam que o prefeito autoritário da cidade, respeite e cumpra com dignidade a decisão judicial que garante o direito dos professores.