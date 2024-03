Seminf iniciou a instalação e transporte de 21 vigas para o complexo viário Rei Pelé

As primeiras vigas de sustentação do complexo viário Rei Pelé, localizado na rotatória do Produtor, na zona Leste, foram transportadas ao canteiro de obras e começaram a ser implantadas no trecho pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), na madrugada de sábado, 23/3. Essa fase se estende até esta segunda-feira, 25/3, quando as 21 peças forem transportadas.





O secretário de Obras, Renato Junior, vistoriou o andamento do serviço. “São 2 horas da manhã e nós estamos aqui na rotatória do Produtor, onde o complexo viário Rei Pelé está sendo construído. A determinação do prefeito David Almeida é de que os serviços sejam executados de dia, de noite e de madrugada, a fim de acelerar a obra”, afirma.

Uma logística foi montada para o transporte das vigas pré-moldadas que foram confeccionadas no pátio de vigas, a alguns metros do canteiro de obras, e transportadas para a rotatória do Produtor, onde estão sendo implantadas. Após a implantação das estruturas, o tabuleiro será armado.

“Hoje, a primeira viga protendida é colocada. Ela foi içada e colocada aqui no local. Podemos dizer que nossa primeira noite de transporte e implantação foi concluída com sucesso. Trabalharemos durante toda a madrugada de sábado e domingo, para acelerar os serviços”, acrescenta Renato Junior.

As equipes montaram logística para o transporte das vigas. O trânsito na área, inclusive, teve de ser interditado parcialmente na avenida Autaz Mirim, conforme anunciado previamente pela Prefeitura de Manaus.

Durante as interdições, agentes de trânsito estarão nas imediações do local para orientar os motoristas sobre as eventuais interdições temporárias. As interdições ocorrerão apenas durante o transporte das vigas.

O complexo viário Rei Pelé é mais uma importante obra realizada pela Prefeitura de Manaus, que atua na área da zona Leste, com a meta de otimizar o tempo dos condutores no trânsito e proporcionar maior fluidez para os pontos e rotas de fuga da capital.