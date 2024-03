Cota única do IPTU 2024 oferece descontos e chance de prêmios em Manaus

Os contribuintes de Manaus têm até o dia 15 de março para garantir descontos especiais pagando o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana (IPTU) em cota única. Além dos descontos que podem chegar a até 20%, conforme o tipo de imóvel, os pagadores concorrem a prêmios em dinheiro que variam de R$ 10 mil a R$ 500 mil.





A cota única, que é identificada pela guia colorida do carnê de IPTU já distribuído a todos os contribuintes, oferece descontos de 10% para imóveis residenciais ou mistos e de 20% para imóveis não residenciais. Segundo o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, essa é uma oportunidade para os contribuintes aproveitarem os benefícios e concorrerem aos prêmios do IPTU Premiado.

Para garantir os descontos e participar do sorteio, os contribuintes devem quitar o IPTU até a data limite, mencionada anteriormente. Caso o contribuinte não tenha recebido ou esteja sem acesso ao carnê, a segunda via da guia única pode ser emitida facilmente pelo portal manausatende.manaus.am.gov.br.

Essa iniciativa, estabelecida pelo Decreto nº 5.812 e publicada no Diário Oficial do Município, visa incentivar o pagamento antecipado do IPTU, beneficiando tanto os contribuintes quanto a gestão municipal.

A adesão à cota única não só proporciona descontos, mas também contribui para a organização financeira da cidade e para o investimento em melhorias urbanas.

Com essa oportunidade de descontos e prêmios em dinheiro, a Prefeitura de Manaus reforça seu compromisso em promover a participação dos cidadãos na gestão pública e estimular práticas financeiras responsáveis no município.