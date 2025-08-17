Cotado para o Oscar, “O Agente Secreto” ganha dois prêmios internacionais

Depois de ganhar duas categorias em Cannes (Melhor Ator e Direção), “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho (“Aquarius” e “Bacurau”), continua a jornada internacional. A produção venceu dois prêmios no Festival de Cinema de Lima, no Peru: Melhor Filme do júri oficial e do júri da crítica.





Nas redes sociais, o diretor agradeceu ao evento, que aconteceu entre 6 e 17 de agosto no país vizinho, pelo reconhecimento: “Uma honra”, escreveu.

O título estreou no Festival de Cannes e desde então vem ganhando destaque no cenário mundial. Na ocasião, o filme teve os direitos comprados por duas empresas internacionais: a Neon e a Mubi.

No Brasil, “O Agente Secreto” chega aos cinemas no dia 6 de novembro, mas antes disso será exibido no Festival de Brasília, além de sessões especiais em cinemas históricos do país.

Nesta semana, A Academia Brasileira de Cinema anunciou os filmes inscritos para tentar uma vaga no Oscar 2026, e o longa de Kleber Mendonça Filho é um deles.

Sobre o que fala “O Agente Secreto”?

Ambientado no Recife de 1977, o título é um thriller político, que acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

A produção é estrelada por Wagner Moura (“Tropa de Elite”), Maria Fernanda Cândido (“Terra Nostra”), Gabriel Leone (“Dom”), Isabél Zuaa (“O Nó do Diabo”), Alice Carvalho (“Cangaço Novo”) e mais.

Fonte: CNN Brasil