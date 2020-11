Criança de 11 anos é estuprada pelo irmão de 17 e acaba grávida

MANAUS – A Delegacia Especializa em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), da Polícia Civil do Amazonas, investiga o estupro de vulnerável cometido contra uma menina de 11 anos, pelo meio irmão da vítima, um adolescente de 17 anos. O crime foi denunciando na manhã desta quinta-feira (26.11), quando a mãe da vítima foi até a delegacia. De acordo com a Polícia Civil, a menina está grávida de aproximadamente sete meses do meio irmão. A mãe da menina procurou a polícia na tentativa de conseguir que a gravidez seja interrompida.

Segundo a delegada Elizabeth de Paula, titular da Deaai, quando a mãe da menina denunciou o crime, ela foi encaminhada para o atendimento psicossocial da especializada, onde foi ouvida por uma psicóloga e uma investigadora. A vítima também prestou depoimento e afirmou que a violência sexual aconteceu quando a mãe saiu de casa e deixou a filha com o meio irmão. O crime ocorreu em Boa Vista, Roraima, mas atualmente eles residem em Manaus.

“A delegacia está tomando as providências iniciais, pedir a requisição de corpo de delito, ouvir o autor, já que ele está residindo aqui em Manaus, e encaminhar para outro estado, porque na verdade esse fato não se deu em Manaus, sendo assim, estamos cumprindo as diligências preliminares para encaminhar o procedimento para o estado de origem”, explicou.

Ainda conforme a delegada, todos os procedimentos serão feitos, mas cabe a justiça de Roraima decidir se a gravidez pode ou não ser interrompida. “Após ouvir o autor, a especializada vai concluir o procedimento e a mãe vai constituir um advogado ou solicitar da defensoria pública para pedir da justiça que a menina interrompa a gravidez”, afirmou Elizabeth.

O autor foi ouvido na delegacia, na tarde desta quinta-feira, e confessou ser autor dos abusos sexuais contra a irmã. Os procedimentos serão concluídos pela Deaai e encaminhados para Justiça.