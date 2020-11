Criança de 3 anos é sequestrada do colo da mãe na Compensa

MANAUS – Uma criança de três anos, foi sequestrada pelo padrasto que não aceita o fim do relacionamento com a ex-companheira. O caso aconteceu na rua 27 de Novembro, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Segundo informações repassadas pela mãe da criança, a mesma estava passando pela rua quando o acusado se aproximou em um carro branco de marca Grand Siena branco, e puxou a criança do colo da mãe.

Outros três homens teriam participado da ação criminosa. Após o crime, a mãe ficou desesperada e teve que ser socorrida para uma unidade hospitalar onde recebeu atendimento médico. O caso foi aprestado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, (DEHS).

Por Correio da Amazônia