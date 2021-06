Criança de dois anos é sorteada na campanha Nota Fiscal Amazonense

Vencedor de um prêmio de R$ 1.000 em um Sorteio Instantâneo da Campanha Nota Fiscal Amazonense em 2018, o engenheiro Fabrício Kennedy e sua família passaram a colocar o CPF em todas as notas possíveis no ato de suas compras. Como há limite de bilhetes por pessoa (até 50 bilhetes por pessoa), ele e a esposa Suany começaram a colocar o número de CPF dos filhos, Elisa Lis, de cinco anos, e Pedro Igor, de dois.

E foi o mais novo, Pedro Igor, que acabou trazendo a sorte novamente à família de Suany e Fabrício. O nome da criança aparece entre os vencedores de um dos sorteios diários do mês de junho, com prêmio de R$ 200 reais. A Campanha é desenvolvida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-Am), e tem objetivo de estimular a arrecadação por meio da cidadania fiscal.

“Decidimos colocar no nome dele porque nós fazemos várias compras, durante a semana, e a quantidade de registro de CPF não estava sendo suficiente. Mesmo assim, ficamos bastante surpresos”, diz Fabrício, ao dizer que desde que ganhou R$ 1.000, em 2018, nunca perde a oportunidade de colocar o CPF na nota.

Criada para estimular os pedidos de nota fiscal, por parte dos consumidores no ato de suas compras, a Campanha Nota Fiscal Amazonense é bastante conhecida pelos Sorteios Mensais, que dão prêmios de R$ 5 a R$ 20 mil reais, todos os meses, aos contribuintes cadastrados no site da campanha e que incluem o CPF em suas notas de compra.

Porém, existem mais duas modalidades da campanha menos difundidas entre os consumidores: o Sorteio Anual, que reúne as notas cadastradas durante todo o ano e entrega prêmios de até R$ 50 mil em dinheiro; e os Sorteios Diários, com prêmios de R$ 200 a R$ 1.000 e que, como o nome já diz, acontece todos os dias.

Sorteios diários – “A vantagem dos sorteios instantâneos ou diários é que você não precisa acumular R$ 50 em compras com CPF para gerar um bilhete de participação (condição adotada nas outras duas modalidades da Campanha). Se você comprar e pedir nota na compra de um pão e estiver cadastrado na Campanha, está concorrendo automaticamente”, diz o coordenador da Nota Fiscal Amazonense, Augusto Bernardo Cecílio.

De acordo com o auditor e coordenador do Programa de Educação Fiscal do Amazonas, que desenvolve a campanha no estado, o contribuinte que quiser participar da campanha deve realizar o seu cadastro no site www.nfamazonense.am.gov.br , indicar uma conta bancária e manter seus dados atualizados, para que a equipe da NFA não tenha dificuldade em encontrar o contribuinte sorteado.