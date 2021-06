Arena da Amazônia foi ponto com mais vacinados durante viradão de 32 horas

Nos três postos destinados pelo Governo do Estado para funcionar por 32 horas, o total de vacinados foi de 30.221

O viradão de 32 horas do “Vacina Amazonas”, realizado no fim de semana pelo Governo do Estado e Prefeitura de Manaus, teve a Arena da Amazônia como ponto de maior número de pessoas de 40 a 51 anos imunizadas com a 1ª dose. Ao todo, foram 10.420 vacinados no sistema drive-thru e fixo nos dois dias (12 e 13/06).

A Arena da Amazônia registrou a vacinação de 5.120 pessoas no sábado (12/06) e mais 5.300 no domingo (13/06), entre às 9h do sábado e 17h do domingo. Nos três postos destinados pelo Governo do Estado para funcionar por 32 horas, o total de vacinados foi de 30.221.

O Sambódromo de Manaus foi o segundo lugar com mais imunizados, 10.307 no total. No Centro de Convenções Vasco Vasques, o número final de imunizados foi de 9.494.

O estado contou com cerca de 3.800 servidores envolvidos na campanha, trabalhando na vacinação, suporte técnico, apoio logístico, organização e atendimento ao público. Todo esse apoio permitiu que a vacinação ocorresse da forma mais breve possível, apesar do grande fluxo de pessoas e veículos.

Colaboração – A secretária executiva de Urgência e Emergência da SES-AM, enfermeira Mônica Melo, informou que o grande fluxo de veículos na Arena da Amazônia levou os próprios secretários à iniciativa de vacinar a população e de registrar as doses aplicadas. Ela destaca que esse trabalho foi gratificante por ver a satisfação das pessoas pela oportunidade de se imunizar contra a Covid-19.

“Muita gente comemorando, fotografando, filmando, ao final chorando e agradecendo, porque houve essa oportunidade de vaciná-las através dessa parceria do Governo do Estado com a prefeitura. Claro, a prefeitura quem coordena, mas 90% de contingência de recursos humanos foi do estado. Todas as secretarias estavam empenhadas com essa atividade”, destacou Mônica.

O secretário executivo adjunto de finanças da SES-AM, Matheus Vital, atuou como registrador durante a madrugada do sábado para o domingo, na Arena da Amazônia, quando atendeu mais de 100 pessoas. Ele conta que sente orgulho de ter participado desse momento de vacinação, apesar de não ser profissional da saúde e que valeu muito a pena.

“Sou do financeiro, trabalho com números, processos, papel. Não sei vacinar, não sei fazer curativo, penso que das áreas da secretaria a nossa é uma das que estão mais longe da assistência. Porém, o evento me deixou mais perto daquilo que vejo através de números, dos contratos, fez eu enxergar a população, ver a alegria das pessoas ao se vacinar, duas, três horas da madrugada, foi uma experiência inexplicável”, comentou.

Matheus Vital ressalta que ver o povo se vacinando não tem preço, pois cada dose aplicada é um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) a menos para ser ocupado, é o amor de alguém que se evita perder para a Covid-19.

“Participar de um momento histórico para saúde do meu povo do Amazonas dessa magnitude, que foi a vacinação neste fim de semana, só me dá mais orgulho de ser servidor público. Dá mais certeza da profissão que escolhi, dá segurança de que não importam os desafios impostos, nós servidores da saúde, de todas as áreas, jamais deixaremos de atender”, acrescentou o secretário.