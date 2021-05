Crianças órfãos recebem doações de cestas básicas e kit de higiene, em Pauini

Em Pauini, distante 923 quilômetros de Manaus, membros do Conselho Tutelar realizaram a entrega de 17 cestas básicas, 17 kits de higiene, e 4 caixas contendo roupas e brinquedos a crianças que vivem em estado de vulnerabilidade social no município em decorrência do novo coronavírus. Os itens são frutos de doações enviadas através do Projeto “Eu Amo Meu Próximo” idealizado por Glauce Galucio, diretora do Instituto IPEDS e coordenadora do projeto órfãos da covid no Amazonas.

O projeto tem como objetivo suprir de imediato suas necessidades alimentares, uma vez que os mesmos perderam seus provedores e estão em situação de extrema vulnerabilidade social.

Glauce Galúcio disse que tomou conhecimento, através da mídia, de um naufrágio ocorrido no município, que deixou órfãos quatro crianças e que a deixou muito sensibilizada. Imediatamente entro em contato com o presidente do Conselho Tutelar para se unir ao projeto de ajuda humanitária.

Os conselheiros tutelares, juntamente com as técnicas Louhana Muniz, Psicóloga do (Crás), Taís Miranda, Assistente Social do (Crás), Evangelista Apurinã, chefe da FUNAI e Vanessa Apurinã – OPIAJ, não mediram esforços e se deslocaram até comunidade que residem as crianças vítimas do naufrágio para levar as doações às mesmas. Conforme informações de Amaury Moura, o grupo saiu em uma lancha às 7 horas da manhã, fez uma pausa na boca do igarapé, em seguida, apanhou canoas com motores devido o lugar ser de difícil acesso, principalmente nesse período de vazante do Rio Purus, e, assim, continuou a viagem chegando ao local de origem por volta de 10 horas do mesmo dia.

“Foi feito um levantamento pelo Conselho Tutelar de Pauini com intuito de verificar as famílias que tinham crianças órfãos.

Cheguei até a dona Glauce, através de um amigo que me repassou o contato dela, e daí então iniciamos as conversas para a doação para as crianças. Estamos felizes, pois 14 famílias foram beneficiadas”, discorreu o presidente do Conselho Tutelar Amaury Moura.

Recentemente um casal, com seus seis filhos, estavam se deslocando de canoa da Aldeia Kassiriã, Purus de Baixo, localizada às margens do igarapé Mixiri onde residem os pais da mãe das crianças, em direção a Aldeia Cachoeira, na Comunidade Tacaquiri, no Alto Rio Purus, onde moram, quando foram surpreendidos por um intenso temporal seguido de forte chuva. Eles se alagaram fato este que causou a morte do casal e da bebê mais nova.

O acidente ocorreu próximo à comunidade São Pedro, Purus de Baixo, no momento em que encontravam-se retornando para casa. Os filhos que sobreviveram ficarão sob a guarda de seus avós e tio paterno, na aldeia cachoeira.

Os interessados em ajudar os órfãos da Covid no Amazonas entrar em contato pelo tel: (92) 99248-0221.

Recebemos doações em alimentos ou pelo depósito bancário Pix- CNPJ 41.640.946/0001-08 Instituto IPEDS.

Campanha Eu amo meu próximo!

Em prol das crianças órfãos da Covid no Amazonas.

Deixe sua doação aqui Instituto IPEDS- Avenida Djalma Batista n. 4836 Flores CEP 69058-807

Manaus-AM

Tel: (92) 99248-0221