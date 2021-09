Cruz Vermelha e Aleam podem firmar parceria, deseja Roberto Cidade

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV) conheceu, nesta sexta-feira (10), as instalações da Cruz Vermelha Amazonas, no bairro do Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. A visita do chefe do Legislativo Estadual foi a convite do presidente da instituição filantrópica, coronel Mário Aníbal Júnior.

No encontro, foram apresentadas a Roberto Cidade as ações desenvolvidas pela Cruz Vermelha na capital e municípios do interior do Estado, sobretudo o trabalho realizado durante a pandemia do coronavírus. Segundo o parlamentar, a partir de agora a Assembleia estará à disposição para ajudar a instituição a aprimorar e ampliar sua atuação.

“A Cruz Vermelha é uma instituição internacional e respeitada em todo o mundo. Aqui no Amazonas faz um trabalho extremamente importante, principalmente nos municípios mais distantes de nosso Estado. Vim conhecer melhor esse trabalho e estreitar laços com o coronel Aníbal. O que estiver ao meu alcance e da Assembleia, faremos para ajudar a ampliar esse trabalho”, afirmou.

De acordo com o coronel Aníbal Júnior, a visita do presidente do Poder Legislativo serviu para fazer uma espécie de prestação e contas do trabalho realizado em prol do Amazonas e, também, para dar mais visibilidade à instituição.

“Ele conheceu as atividades que realizamos, sobretudo no interior do estado. Fizemos quase que uma prestação de contas da nossa atuação no Amazonas. Somos uma instituição humanitária que é desenvolvida 100% por pessoas voluntárias, que têm um trabalho extremamente comprometido. A gente espera que, com essa aproximação com a Assembleia, consigamos dar mais visibilidade à nossa instituição, que é uma instituição internacional que atua dentro do Estado do Amazonas”, destacou

Cruz Vermelha

A Cruz Vermelha é uma instituição humanitária internacional composta por 192 Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, com 160 mil estruturas locais e cerca de 14 milhões de voluntários em todo o mundo.

Estima-se que uma em cada 636 pessoas no mundo seja voluntária da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho.

No Amazonas, a Cruz Vermelha atua em todos os municípios do interior e na capital com mais de 100 voluntários de diversas áreas, como médicos, enfermeiros, dentistas, advogados e psicólogos.