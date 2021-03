Cuidado específico para os pés das crianças

Muito da nossa saúde quando adultos é definida já durante a infância, de acordo com os hábitos e cuidados que tivemos nas primeiras fases da vida. Quando enfatizamos a importância dos pais estabelecerem hábitos saudáveis na rotina de seus filhos desde pequeninos, é porque no futuro isso certamente será muito benéfico para eles! Porém muita gente não sabe que os pés das crianças também merecem sua devida atenção e cuidados adequados.

Até os 9 meses de idade, os pés possuem uma cartilagem frágil e bem maleável, enquanto o restante da estrutura óssea ainda está em formação. Os cuidados com os pés começam assim que o bebê der seus primeiros passos, pois dali em diante eles se tornarão um “instrumento” muito utilizado! A partir deste ponto, é preciso se atentar à higienização, além de meias e calçados adequados.

Quando esses pequenos detalhes são ignorados, a criança corre o risco de sofrer de dores recorrentes nas costas, joelhos e tornozelos quando ficar mais velha. Este é um problema que pode ser evitado com uma simples rotina de cuidados básicos, como veremos a seguir.

O primeiro cuidado essencial é a higienização adequada. É importante deixar as crianças andarem descalças dentro de casa para estimular o desenvolvimento saudável de seus pés, mas isso também significa que eles ficarão bem sujinhos no fim do dia. É preciso lavar e secar bem entre os dedos diariamente, além de cortar as unhas sempre que já estiverem razoavelmente longas. Isso ajuda a evitar qualquer infecção fúngica, comum nesta parte do corpo, principalmente quando os pés estão muito suados ou úmidos.

Nos dias mais frios, as meias são um acessório muito bem-vindo, mas atente-se sempre ao tamanho do par. Meias muito apertadas incomodam e podem restringir o desenvolvimento dos pés do bebê, então use sempre meias de algodão ou lã, que são confortáveis e eliminam esse risco. Colocar um pouco de talco para evitar a umidade também é válido, mas lembre-se sempre de tirar as sobras que ficam entre os dedos na hora de dar banho.

Por fim, usar calçados adequados é outro ponto essencial. Os sapatos precisam conter todas as características necessárias para o desenvolvimento dos pés, como um tênis Puma infantil oferece, por exemplo. Além disso, é muito importante atentar-se ao contrário tamanho e acompanhar o crescimento dos pezinhos, pois tênis apertados também são um empecilho para um desenvolvimento saudável.