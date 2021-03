Prefeitura continua vistorias em garagens de ônibus como prevenção à Covid-19

As fiscalizações nas garagens de empresas de ônibus continuam a ser realizadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para garantir a higienização dos veículos que atendem o sistema de transporte coletivo de Manaus.

Desta vez, vistoriadores e fiscais de transporte da Prefeitura de Manaus estiveram na última quarta-feira, 17/3, na Expresso Coroado, localizada na zona Leste. As ações envolvem, ainda, outras garagens que serão visitadas.

No local, os servidores do IMMU acompanharam as ações de higienização externa e interna dos ônibus coletivos. A atividade atende determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, para que sejam tomados todos os cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus na cidade.

O diretor de Transporte do IMMU, Ednaldo Castro, explicou que o órgão verifica todo o processo de higienização, desde a chegada do veículo à garagem até a saída dos ônibus para atender os passageiros.

O IMMU informa que quaisquer dúvidas ou reclamações sobre o transporte público da cidade podem ser encaminhadas por meio do número do SAC (98855-1654), que funciona das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.