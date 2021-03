Prefeitura de Carauarai vai gastar R$ 275 mil em serviço de limpeza

O prefeito de Carauari (a 782 quilômetros de Manaus), Bruno Litaiff, vai tirar R$ 275 dos cofres da cidade. O montante será destinado a serviços de limpeza e desinfecção de prédios.

O contrato feito com dispensa de licitação é firmado em plena cheia do rio Juruá, com o município em situação de alerta.

O montante será pago para a empresa V. J. de Andrade, que atua em outros segmentos, além do de limpeza.

O acordo tem duração até o próximo dia 31. O documento já foi assinado pelo prefeito Bruno Litaiff, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios (DOM).