Vereador Irmão Lázaro, ex-vocalista do Olodum, morre vítima de Covid-19

Morreu nessa sexta-feira (19), vítima da Covid-19, Irmão Lázaro, 54 anos, vereador de Salvador, cantor gospel e ex-vocalista do grupo Olodum.

A informação foi confirmada no perfil oficial do vereador no Instagram. “Infelizmente perdemos nosso irmão Lázaro, quis o Senhor levar para o seu lado na glória. #IrmaoLazaro 19/03/2021”.

Ele estava internado desde o dia 25 de fevereiro, em um hospital de Feira de Santana, cidade que ficar a cerca de 100 km da capital baiana.

O último boletim médico, divulgado ainda na noite de sexta-feira (19), indicava que ele apresentava um quadro de saúde muito delicado.

Artistas e políticos lamentaram a morte do vereador, entre eles, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o político ACM Neto e o cantor gospel Regis Danese.

Fonte: CNN