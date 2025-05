Cursos para cuidadores informais de idosos na zona rural inicia na segunda-feira, 5

A partir desta segunda-feira, 5/5, a Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Nossa Senhora do Livramento, na zona rural de Manaus, recebe mais uma edição do curso de Cuidador Informal de Idosos. Promovida pela Prefeitura de Manaus, a iniciativa visa capacitar familiares e cuidadores com orientações práticas e técnicas para promover um envelhecimento saudável.





De acordo com a chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Idoso da Semsa, Eliny Rocha, a capacitação é realizada, anualmente, para ajudar as famílias a compreenderem as mudanças naturais do envelhecimento e a promoverem melhores condições de qualidade de vida para os idosos.

“Essa iniciativa é essencial, pois cuidar de um idoso pode ser desafiador. Durante o curso, os participantes terão acesso a informações sobre o processo de envelhecimento, além de aprenderem a identificar alterações normais e patológicas que podem impactar a funcionalidade da pessoa idosa”, destacou a enfermeira.

As aulas, que iniciam na segunda, 5/5, se estendem até sexta-feira, 9/5, das 8h às 12h.

Além da capacitação no Disa rural, o curso será realizado em outras regiões da cidade, passando pelo Distrito de Saúde Oeste (Disa Oeste), de 2 a 6 de junho; Disa Sul, de 9 a 13 de junho; Disa Leste, de 7 a 11 de julho, e pelo Distrito de Saúde Norte, de 25 a 29 de setembro.