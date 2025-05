Jovem atleta tem morte cerebral confirmada após ser atropelado durante corrida em Manaus

MANAUS | Foi confirmada na manhã desta sexta-feira (2) a morte cerebral do analista júnior Emanuel da Costa Fernandes, de 26 anos, um dos atletas atropelados durante a Corrida do Dia do Trabalhador, realizada em Manaus.





O trágico acidente ocorreu por volta das 5h15, na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, cerca de 15 minutos após a largada da 1ª Corrida Nacional do Sesi. Cinco corredores foram atingidos por um veículo que invadiu o percurso da prova. O motorista estava embriagado, segundo as autoridades.

Emanuel foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste da capital. De acordo com familiares, ele chegou a ser preparado para uma cirurgia, mas seu estado de saúde piorou rapidamente, evoluindo para um quadro irreversível.

Por Correio da Amazônia