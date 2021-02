David Almeida comemora novo recorde de vacinação e queda de mortes

A noite desta segunda-feira, 8/2, trouxe esperança e uma marca importante para a cidade de Manaus. De acordo com o prefeito David Almeida, hoje, 15.475 profissionais da saúde e idosos com 70 anos ou mais foram vacinados contra a Covid-19, registrando assim, um novo recorde diário de imunizados desde o início da Campanha de Vacinação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Além disso, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) informou que 89 sepultamentos foram realizados no município, menor marca desde o dia 4/1.

O novo recorde diário de imunização aconteceu após a Prefeitura de Manaus iniciar a nova fase da Campanha de Imunização, que permite a vacinação dos idosos com 70 anos ou mais e os profissionais da saúde que fazem parte dos grupos 4, formado por trabalhadores das clínicas privadas multiprofissionais e das drogarias e farmácias, desde que sejam profissionais da saúde; e as do grupo 5, que são trabalhadores das sedes administrativas das secretarias de Saúde e do Complexo Regulador.

Por meio de um vídeo, David Almeida fez questão de agradecer a todos os servidores envolvidos no processo de vacinação e adiantou que a meta é continuar alcançando novas marcas históricas, até que toda a população da cidade esteja imunizada contra o novo coronavírus.

“Que alegria, que resultado fantástico de hoje, do trabalho realizado de vacinação, de imunização. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Manaus agradece. Manaus está muito feliz com o trabalho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Amanhã é um novo dia, mais um grande desafio, vamos levantar para trabalhar, mais uma vez, para imunizar a nossa população. Vacinar e protegê-las desse vírus, que está atormentando as nossas vidas”, disse David.

A agilidade no processo de vacinação, implantado pela Prefeitura de Manaus, foi elogiada pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que, na última semana, passou a sugerir o mesmo modelo para outros Estados.

O prefeito ainda revelou que a expectativa é de finalizar a nova fase de vacinação até o próximo sábado, 13.

Pontos

A nova fase da campanha segue nesta terça-feira, 9, a partir das 9h. Os membros dos grupos prioritários podem ir a qualquer um dos postos de vacinação instalados pela Prefeitura de Manaus. São eles: Complexo de Exames do Detran, na Colônia Terra Nova, zona Norte; estacionamento da Universidade Paulista (Unip), no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul; balneário do Sesc-AM, no Planalto, zona Oeste; Clube do Trabalhador do Sesi-AM, no São José Operário, zona Leste; Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga rotatória da Suframa), no Distrito Industrial, zona Sul; e shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Leste.

Não é necessário que o idoso resida na mesma área de localização dos postos de vacinação, podendo optar por qualquer um deles.

Sepultamentos

Nesta segunda-feira, conforme o Informe Funerário divulgado pela Prefeitura de Manaus, tendo como base os dados da Semulsp, 89 sepultamentos foram registrados nos cemitérios da capital do Amazonas. O índice é o menor em comparação aos registrados ao longo da última semana.

Neste domingo, 7, foram registrados 142 sepultamentos; enquanto no sábado, dia 6, a marca foi de 146 enterros. Na sexta-feira, 5, foram computados 125 sepultamentos, enquanto na quinta-feira, 4, o índice de enterros foi de 127. Já na quarta-feira, dia 3, o total de 146 sepultamentos foram registrados, enquanto que na terça-feira, 2, a marca foi de 155 enterros. Na segunda-feira, 1º/2, foram registrados 156 sepultamentos.

Até o momento o dia 4/1, era a única data com o baixo índice de enterros. Na ocasião, foram computados apenas 66 sepultamentos nos cemitérios de Manaus.