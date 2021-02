Acompanhantes de pacientes estão proibidos em hospital de Parintins

O hospital Jofre Cohen, de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus), proibiu a entrada de acompanhantes de pacientes. Eles ficam, geralmente, nos corredores da unidade de saúde e acabam se contaminando e levando o vírus para outros ambientes.

De acordo com a direção do hospital, sete acompanhantes de pacientes com covid-19 se infectaram e precisaram de internação. O objetivo é diminuir o risco de contágio e reduzir o número de pacientes no hospital.

Com a proibição, apenas acompanhantes de pacientes de outras doenças serão permitidos.