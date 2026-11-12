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Homem é encontrado morto em área de lixo ao lado de parada de ônibus na Colônia Terra Nova 2

Por
Redação 5
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Foto: Correio da Amazônia

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, (12), na Avenida Liberdade, no bairro Colônia Terra Nova 2, zona norte de Manaus. O corpo apresentava diversos ferimentos e estava em uma área utilizada para descarte de lixo, ao lado de uma parada de ônibus.

Moradores que passaram pelo local desconfiaram da situação ao perceberem o homem caído no chão e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).


Ao chegar ao endereço, a equipe do Samu precisou retirar a vítima de uma área de difícil acesso, próxima a uma lixeira, e levá-la até a via pública. Após os procedimentos de atendimento, os profissionais constataram que o homem já estava morto.

A suspeita inicial é de que a vítima tenha sido espancada em outro local e posteriormente deixada na área onde foi encontrada. No entanto, as circunstâncias e a causa da morte ainda deverão ser esclarecidas.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil do Amazonas deverá investigar o caso para identificar a vítima e apurar a autoria e a motivação do crime.

Por Correio da Amazônia

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