MPF garante retomada da assistência à saúde em aldeia indígena isolada no Amazonas

O Ministério Público Federal (MPF) garantiu o retorno da assistência à saúde aos indígenas da etnia Katukina, moradores da Aldeia Terra Alta (antiga Surucucu), na Terra Indígena Rio Biá, em Jutaí (AM). Em situação de extremo isolamento geográfico, a comunidade estava há mais de dez anos sem receber visitas de equipes de saúde indígena.

A medida foi resultado de procedimento instaurado pelo MPF para apurar possíveis falhas no atendimento. Durante a investigação, o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Médio Solimões e Afluentes realizou uma visita à aldeia, quando os moradores manifestaram interesse em receber atendimento regular e acompanhamento médico.





Isolamento e vulnerabilidade

Com cerca de 65 habitantes, distribuídos em 25 famílias, a aldeia fica a 679 km fluviais da sede de Jutaí e a 426 km do polo-base de saúde mais próximo. Em emergências, os indígenas precisavam percorrer de canoa cerca de 15 dias pelo Rio Biá, enfrentando trechos de difícil navegação.

A comunidade também enfrenta demandas por atendimento odontológico e clínico, além de vulnerabilidade socio sanitária e ausência de documentação civil básica.

Por ser uma população de recente contato com a sociedade não indígena, as ações governamentais terão acompanhamento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), para preservar seu modo de vida.

Próximas ações

Com a retomada dos atendimentos, o Dsei planeja uma nova missão multiprofissional, com apoio logístico aéreo e fluvial.

O MPF continuará monitorando a prestação dos serviços de saúde e a inclusão da aldeia em programas de assistência governamental e de emissão de documentos civis.