Brasil registra 18 mortes e 379 casos de violência política nas eleições de 2026

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 18 foram alvo de ataques com intenção letal no Brasil entre 5 e 31 de outubro, durante o segundo turno das eleições de 2026 e nos dias seguintes à votação. No período, foram contabilizados 379 episódios de violência política em 27 dias, segundo levantamento divulgado pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global.

Do total de ocorrências, 350 (92,3%) atingiram eleitores, militantes, equipes de campanha e integrantes de partidos. Municípios com até 50 mil habitantes concentraram 61% dos ataques com intenção letal e 12 das 18 mortes registradas.





O estudo também identificou ameaças e agressões contra mulheres, incluindo ataques com conteúdo machista, racista e transfóbico. Dos 29 episódios envolvendo candidaturas, mandatos e partidos, 14 tiveram mulheres como vítimas.

Outro dado apontado pela pesquisa foi o aumento de casos após a divulgação do resultado eleitoral. Entre 26 e 31 de outubro, foram registrados 101 episódios relacionados a demissões, ameaças de dispensa e campanhas de boicote contra eleitores do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O levantamento ainda identificou 54 ocorrências de violência em 43 municípios de 16 estados entre a noite de 25 de outubro e a madrugada do dia seguinte, durante comemorações da vitória de Lula.

As organizações alertam que os episódios ultrapassaram o ambiente das disputas eleitorais e atingiram cidadãos por suas manifestações e posições políticas.