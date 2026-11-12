quinta-feira, 12 de novembro de 2026
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Transição de Omar Aziz consulta TCE-AM para avaliar situação da gestão estadual

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Redação 5
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Foto: Reprodução

A comissão responsável pela transição do Governo do Amazonas esteve no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), nesta quinta-feira (12). O objetivo do encontro foi discutir a situação administrativa do Estado e reunir subsídios para a elaboração do planejamento da próxima gestão.

A reunião foi conduzida pela presidente do órgão, conselheira Yara Lins, e contou com a presença da vice-governadora eleita, Alessandra Campêlo, e do advogado Lucas Brandão, que integram a equipe coordenada por Omar Aziz (PSD). Os integrantes da comissão tiveram acesso a informações acumuladas pelo Tribunal sobre a administração estadual.


A equipe também aguarda os documentos solicitados ao atual governo, com previsão de recebimento até o fim da próxima semana. O material será confrontado com os dados obtidos junto aos órgãos de controle para compor um diagnóstico da situação do Amazonas.

Alessandra destacou que, nesta etapa, o trabalho está concentrado na coleta e análise de informações. Caso sejam identificadas questões que demandem providências, elas poderão ser encaminhadas ao TCE-AM, ao Ministério Público e a outras instituições competentes.

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