Sodexo amplia sua presença em Manaus para atender às novas demandas do mercado regional

Com atuação em diferentes segmentos, companhia amplia soluções para acompanhar a transformação dos ambientes de trabalho e as novas expectativas de empresas e colaboradores

Presente em Manaus desde 1999, a Sodexo consolida a capital amazonense como uma operação estratégica para seus negócios no Brasil. Com atuação em alimentação corporativa e serviços de facility management, a companhia vem ampliando suas soluções para acompanhar a transformação dos ambientes de trabalho e as novas demandas de empresas e colaboradores na região.





“Crescer em Manaus significa crescer junto com a região. Queremos ampliar nossa atuação com soluções cada vez mais completas, fortalecer conexões locais, gerar oportunidades para fornecedores e colaboradores, apoiar comunidades e construir operações mais eficientes, sustentáveis e conectadas às novas expectativas do mercado”, diz Paula Carvalho, Diretora de Operações da Sodexo Brasil.

Essa combinação entre adaptação local e evolução das soluções reflete a estratégia da Sodexo de crescer ao lado de seus clientes. Para acompanhar as transformações dos diferentes mercados e atender às necessidades de cada operação, a companhia investe continuamente no desenvolvimento de soluções adaptadas às diferentes realidades.

Esse movimento também se traduz na evolução do portfólio da Sodexo. Nos ambientes corporativos, a marca Sabor Brasil valoriza a riqueza da culinária nacional e regional e reforça a capacidade da Sodexo de adaptar suas soluções às características e preferências de cada mercado. Já Modern Recipe vem como uma novidade, sendo a marca que acompanha a transformação dos ambientes de trabalho com uma proposta mais contemporânea e centrada na experiência do colaborador. O portfólio também contempla soluções para diferentes segmentos e perfis de clientes, como Gourmet e Think Green, voltadas, respectivamente, às áreas de saúde e educação.

Costumamos dizer que, em Manaus, somos manauaras. Isso significa respeitar tradições, valorizar ingredientes e fornecedores da região, além de construir soluções aderentes ao dia a dia das empresas que atendemos. Ao mesmo tempo, conseguimos trazer para a operação local inovação e novas formas de atuação da Sodexo, ampliando as possibilidades de experiência para clientes, consumidores e colaboradores”, complementa a executiva.

Além disso, a presença na capital amazonense reflete a estratégia da Sodexo de acompanhar o desenvolvimento de seus clientes na região, atendendo segmentos como aeroportos, shopping centers, indústrias, empresas de tecnologia e de bens de consumo. Essa atuação também se estende à cadeia de abastecimento, dos quais 62% são locais e 70% são pequenas e médias empresas. Ao fortalecer parcerias regionais, a companhia impulsiona a economia local, amplia oportunidades de negócios e desenvolve uma operação cada vez mais conectada à realidade amazônica.

Sustentabilidade e impacto social

Na frente ambiental, a operação de Manaus apresentou resultados expressivos no último ano fiscal, evitando o desperdício de mais de 81 toneladas de alimentos na cidade, volume equivalente a aproximadamente 148 mil refeições. O resultado representa uma redução média de 53,5% no desperdício alimentar registrado nos restaurantes administrados pela companhia na capital amazonense.

A empresa também adota critérios sustentáveis em sua cadeia de suprimentos. Atualmente, 100% dos ovos adquiridos pela Sodexo para Manaus são provenientes de galinhas criadas livres de gaiolas, enquanto 100% da compra de pescados é realizada a partir de espécies não ameaçadas. Além disso, 100% dos papéis de escritório utilizados possuem certificação socioambiental e 99% dos papéis de higiene são certificados.

Entre as iniciativas de impacto social desenvolvidas pela Sodexo em Manaus está o Faça e Venda, projeto que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade para a produção e comercialização de alimentos. A iniciativa já formou mais de 100 mulheres, desde 2024, contribuindo para a geração de renda, o fortalecimento da autonomia financeira e a inclusão produtiva.

Sobre a Sodexo

Fundada em Marselha em 1966 por Pierre Bellon, a Sodexo é líder em Alimentação e Serviços, moldando melhores experiências diárias em todos os momentos da vida: trabalho, saúde, aprendizado e entretenimento. O Grupo se destaca por sua independência, participação acionária da família fundadora e seu modelo de negócios responsável. Com seus serviços, a Sodexo enfrenta todos os desafios do dia a dia com um objetivo duplo: melhorar a qualidade de vida de nossos colaboradores e das pessoas que servimos, e contribuir para o progresso econômico, social e ambiental nas comunidades onde atuamos. Para a Sodexo, crescimento e compromisso social caminham juntos. Nosso propósito é criar um dia a dia melhor para cada um, para construir uma vida melhor para todos. Globalmente, a Sodexo integra os índices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good e DJSI.

Principais números Globais – FY 25 (de setembro de 2024 a agosto de 2025)

24 bilhões euros em receitas consolidadas no Ano Fiscal 2025

426 mil colaboradores no mundo

#2 maior empregadora francesa no mundo

Atuação em 43 países

80 milhões de consumidores atendidos diariamente no mundo

8,3 bilhões de euros em capitalização de mercado (dado de outubro de 2025)

Principais números Brasil – FY 25 (de setembro de 2024 a agosto de 2025)