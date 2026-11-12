Sodexo amplia sua presença em Manaus para atender às novas demandas do mercado regional

Com atuação em diferentes segmentos, companhia amplia soluções para acompanhar a transformação dos ambientes de trabalho e as novas expectativas de empresas e colaboradores
Presente em Manaus desde 1999, a Sodexo consolida a capital amazonense como uma operação estratégica para seus negócios no Brasil. Com atuação em alimentação corporativa e serviços de facility management, a companhia vem ampliando suas soluções para acompanhar a transformação dos ambientes de trabalho e as novas demandas de empresas e colaboradores na região.
“Crescer em Manaus significa crescer junto com a região. Queremos ampliar nossa atuação com soluções cada vez mais completas, fortalecer conexões locais, gerar oportunidades para fornecedores e colaboradores, apoiar comunidades e construir operações mais eficientes, sustentáveis e conectadas às novas expectativas do mercado”, diz Paula Carvalho, Diretora de Operações da Sodexo Brasil.
Essa combinação entre adaptação local e evolução das soluções reflete a estratégia da Sodexo de crescer ao lado de seus clientes. Para acompanhar as transformações dos diferentes mercados e atender às necessidades de cada operação, a companhia investe continuamente no desenvolvimento de soluções adaptadas às diferentes realidades.
Esse movimento também se traduz na evolução do portfólio da Sodexo. Nos ambientes corporativos, a marca Sabor Brasil valoriza a riqueza da culinária nacional e regional e reforça a capacidade da Sodexo de adaptar suas soluções às características e preferências de cada mercado. Já Modern Recipe vem como uma novidade, sendo a marca que acompanha a transformação dos ambientes de trabalho com uma proposta mais contemporânea e centrada na experiência do colaborador. O portfólio também contempla soluções para diferentes segmentos e perfis de clientes, como Gourmet e Think Green, voltadas, respectivamente, às áreas de saúde e educação.
Costumamos dizer que, em Manaus, somos manauaras. Isso significa respeitar tradições, valorizar ingredientes e fornecedores da região, além de construir soluções aderentes ao dia a dia das empresas que atendemos. Ao mesmo tempo, conseguimos trazer para a operação local inovação e novas formas de atuação da Sodexo, ampliando as possibilidades de experiência para clientes, consumidores e colaboradores”, complementa a executiva.
Além disso, a presença na capital amazonense reflete a estratégia da Sodexo de acompanhar o desenvolvimento de seus clientes na região, atendendo segmentos como aeroportos, shopping centers, indústrias, empresas de tecnologia e de bens de consumo. Essa atuação também se estende à cadeia de abastecimento, dos quais 62% são locais e 70% são pequenas e médias empresas. Ao fortalecer parcerias regionais, a companhia impulsiona a economia local, amplia oportunidades de negócios e desenvolve uma operação cada vez mais conectada à realidade amazônica.
Sustentabilidade e impacto social
Na frente ambiental, a operação de Manaus apresentou resultados expressivos no último ano fiscal, evitando o desperdício de mais de 81 toneladas de alimentos na cidade, volume equivalente a aproximadamente 148 mil refeições. O resultado representa uma redução média de 53,5% no desperdício alimentar registrado nos restaurantes administrados pela companhia na capital amazonense.
A empresa também adota critérios sustentáveis em sua cadeia de suprimentos. Atualmente, 100% dos ovos adquiridos pela Sodexo para Manaus são provenientes de galinhas criadas livres de gaiolas, enquanto 100% da compra de pescados é realizada a partir de espécies não ameaçadas. Além disso, 100% dos papéis de escritório utilizados possuem certificação socioambiental e 99% dos papéis de higiene são certificados.
Entre as iniciativas de impacto social desenvolvidas pela Sodexo em Manaus está o Faça e Venda, projeto que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade para a produção e comercialização de alimentos. A iniciativa já formou mais de 100 mulheres, desde 2024, contribuindo para a geração de renda, o fortalecimento da autonomia financeira e a inclusão produtiva.
Sobre a Sodexo
Fundada em Marselha em 1966 por Pierre Bellon, a Sodexo é líder em Alimentação e Serviços, moldando melhores experiências diárias em todos os momentos da vida: trabalho, saúde, aprendizado e entretenimento. O Grupo se destaca por sua independência, participação acionária da família fundadora e seu modelo de negócios responsável. Com seus serviços, a Sodexo enfrenta todos os desafios do dia a dia com um objetivo duplo: melhorar a qualidade de vida de nossos colaboradores e das pessoas que servimos, e contribuir para o progresso econômico, social e ambiental nas comunidades onde atuamos. Para a Sodexo, crescimento e compromisso social caminham juntos. Nosso propósito é criar um dia a dia melhor para cada um, para construir uma vida melhor para todos. Globalmente, a Sodexo integra os índices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good e DJSI.
Principais números Globais – FY 25 (de setembro de 2024 a agosto de 2025)
- 24 bilhões euros em receitas consolidadas no Ano Fiscal 2025
- 426 mil colaboradores no mundo
- #2 maior empregadora francesa no mundo
- Atuação em 43 países
- 80 milhões de consumidores atendidos diariamente no mundo
- 8,3 bilhões de euros em capitalização de mercado (dado de outubro de 2025)
Principais números Brasil – FY 25 (de setembro de 2024 a agosto de 2025)
- Brasil está entre os cinco mercados mais importantes para a Sodexo (em ordem de faturamento: EUA, França, Reino Unido, Brasil e Índia)
- Mais de 46 mil colaboradores
- Serviços de Alimentação representaram 74% do faturamento, enquanto os serviços de Facilities representaram 26%
- Presença nacional: atuação em 25 estados mais o Distrito Federal
- Opera em mais de 2,8 mil sites em todo o País (unidades de Alimentação e Facilities).
- São mais de 1,6 mil unidades de Alimentação e 1,2 mil unidades de facilities
- 1,5 mihão de consumidores atendidos todos os dias
- Aproximadamente 800 clientes.
- A Sodexo está no Brasil desde abril de 1978 (47 anos).