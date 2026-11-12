ÚLTIMAS CANETADAS: interior vai pagar muito mais caro pela passagem de ônibus na saída de Roberto Cidade

Roberto Cidade autoriza um dos maiores aumentos do Brasil nas passagens de ônibus para o interior do Amazonas

Em um de seus últimos atos, o governador tampão Roberto Cidade (União Brasil) determinou o reajuste de 33,78% nas tarifas do serviço regular e convencional do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Amazonas.





A canetada, oficializada por meio da Resolução nº 008/2026 da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), acontece bem no início do período de transição de governo coordenado pela vice-governadora eleita e deputada estadual Alessandra Campelo (PSD), pouco antes de Cidade entregar a cadeira ao senador e governador eleito Omar Aziz (PSD) no dia 6 de janeiro.

O percentual autorizado pelo governo amazonense coloca o estado no topo do ranking de maiores aumentos do Brasil em 2026 para o mesmo modal, superando em mais do que o dobro ou até o quádruplo os reajustes aplicados em outras unidades da federação.

Levantamento junto às agências reguladoras estaduais mostra que, enquanto o Amazonas impôs uma alta de 33,78%, estados como Minas Gerais reajustaram as passagens intermunicipais em até 7,5%, a Bahia autorizou 6,28% nas linhas de longa distância, e o Rio Grande do Sul aplicou correção de 8,18% no sistema interurbano.

Outros estados do Brasil

Mesmo em estados que também alegaram períodos de defasagem acumulada neste ano, os índices ficaram bem abaixo do patamar amazonense: no Acre, a Agência Reguladora de Serviços Públicos (Ageac) estabeleceu recomposição extraordinária de 15%, e em Pernambuco, a Agência de Regulação (Arpe) homologou aumento de 14,63% para cobrir três anos de inflação.

Na prática, a medida vai pesar diretamente no bolso do trabalhador e das famílias que precisam viajar entre a capital e os municípios do interior, atingindo em cheio quem depende de ônibus nas cidades da Região Metropolitana de Manaus, como Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Iranduba.

Para se ter ideia do tamanho do impacto, hoje a passagem de ônibus de Manaus para Itacoatiara custa a partir de R$ 86,00 no serviço convencional e pode chegar a R$ 115,00 dependendo da empresa e da poltrona escolhida. Com o aumento total autorizado pelo governo, essa mesma viagem vai ficar muito mais cara.

Para não aplicar o reajuste de uma só vez, a Arsepam dividiu a cobrança em duas parcelas. A primeira fatia, de 21,08%, já começa a valer 15 dias após a publicação da medida no Diário Oficial. A segunda parcela, que soma mais 12,70 pontos percentuais, entra em vigor daqui a seis meses, quando o novo governo de Omar Aziz já estiver no comando do Estado, fechando a conta dos 33,78% de aumento sobre o valor que era cobrado desde outubro de 2023.

Para tentar justificar o reajuste recorde, o órgão regulador alegou que as tarifas estavam congeladas há três anos e que os gastos das empresas dispararam nesse período, principalmente por causa do preço do óleo diesel e do aumento de passagens gratuitas e com desconto.

A agência informou ainda que o aumento vale apenas para os ônibus rodoviários convencionais e não altera as linhas semiurbanas.

Mesmo com a alta nos preços, a Arsepam garantiu que o direito à gratuidade e aos descontos previstos em lei continua valendo para quem tem direito. As empresas de ônibus também estão obrigadas a colar os novos valores nos guichês, dentro dos veículos e nos sites de venda, sob fiscalização da própria agência nos terminais rodoviários.