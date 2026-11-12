Tarcísio nomeia réu no STF e ‘suspeito’ de contrabando de madeira, para a secretaria de Justiça de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicano) anunciou, ontem, os primeiros nomes do secretariado de 2027, e o destaque é o deputado federal Ricardo Salles (Novo), que vai comandar a Secretaria da Justiça e Cidadania.

Um dia depois, nesta manhã, passageiros da Linha 8-Diamante ficaram cerca de 40 minutos presos em um trem, sem ventilação, e quebraram vidros pra sair.





Quem é Ricardo Salles

Ele foi ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, de 2019 a 2021, e em abril de 2020 sugeriu aproveitar a atenção na pandemia pra “passar a boiada” e flexibilizar (burlar) normas ambientais, que causaram grande devastação na Amazônia.

Ele é réu na Ação Penal 2705, no STF, relatada por Alexandre de Moraes, por suspeita de facilitar o contrabando de madeira, desdobramento da Operação Akuanduba da PF.

Com sérios problemas nas justiça, Ricardo Salles desistiu da disputa pelo Senado perto do 1º turno, a pedido de Tarcísio, pra abrir caminho às candidaturas de André do Prado e Guilherme Derrite, que foram eleitas. Sem mandato a partir de 2027, o g1 diz que o governador destacou a lealdade dele.

Secretário

A Secretaria da Justiça e Cidadania inclui a Fundação Casa e o Procon. Aliados do Republicanos e do PL veem na escolha uma forma de construir articulações pro futuro político dos dois grupos, de olho em 2030.

Conexões fora dos trilhos

A Secretaria da Justiça e Cidadania, que Salles vai comandar, abriga o Procon-SP, órgão de defesa do consumidor. Em fevereiro de 2022, quando passageiros também andaram pelos trilhos das linhas 8 e 9, o Procon-SP notificou a ViaMobilidade e pediu o número de interrupções e as medidas adotadas.

Agora, essas duas linhas concentram 73 das 185 falhas registradas em 2026, cerca de 40% do total, e o Ministério Público vai incorporar a pane de quinta a um inquérito civil que já investiga falhas da concessionária. Desde 2023, o governo Tarcísio é o poder concedente dessas linhas.