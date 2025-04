David Almeida descarta candidatura em 2026 e pede retirada de seu nome de pesquisas eleitorais

Em declaração feita nesta terça-feira (09/04), o prefeito de Manaus, David Almeida, surpreendeu ao anunciar publicamente que não será candidato nas eleições de 2026. Um dos nomes mais cotados para concorrer ao Governo do Estado do Amazonas, David também fez um apelo direto aos donos de institutos de pesquisa para que retirem seu nome dos levantamentos eleitorais a partir de agora.





“Vou fazer um apelo para que os donos de instituto de pesquisa não coloquem meu nome nas pesquisas. Eu não sou candidato”, declarou o prefeito. A fala ocorreu após a divulgação de uma nova pesquisa de intenção de votos, que mais uma vez apontou David Almeida entre os primeiros colocados para a sucessão estadual.

Apesar do anúncio, o prefeito deu sinais de que permanecerá ativo no cenário político, especialmente como apoiador. “Do jeito que foi a pesquisa hoje, se juntar aquele que eu vou apoiar com o meu aqui, é uma eleição de um turno juntamente com o senador Eduardo Braga. Então, nós estamos muito coesos e, acima de tudo, para melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus e no estado do Amazonas”, afirmou, demonstrando alinhamento com o senador.

O atual prefeito de Manaus deve ter papel decisivo na articulação política e na transferência de votos, especialmente por seu desempenho na administração municipal e sua expressiva popularidade na capital. David Almeida é considerado um dos nomes mais fortes para o Governo do Amazonas, mas reforça que não disputará as eleições

“Com relação à pesquisa, é não quero. Eu tô só pedindo que não coloque mais meu nome em nenhuma pesquisa”, reforçou.