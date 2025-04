Dupla é metralhada e morta em beco no Santo Agostinho

MANAUS | Érico Rodrigues da silva, foi assassinado junto de seu amigo no final da rua Monte Horebe, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus. O fato ocorreu na noite de quarta-feira, (9), por volta das 20h.





De acordo com a Polícia Militar, (PM), elementos armados invadirá o local e se depararam com as vítimas e deram início a uma sequência de tiros contra os mesmos que morreram na hora.

De acordo com a Polícia Civil, (PC), o crime tem ligação com o tráfico de drogas da área que é dominada por facções criminosas. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia