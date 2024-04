David Almeida entrega casas recuperadas para famílias vítimas de incêndios em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o secretário Jesus Alves, titular da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), realizaram, na manhã deste domingo, 28/4, a entrega de três casas completamente rcuperadas para famílias vítimas de incêndios na capital, por meio do programa “Casa Manauara”, que tem a meta de contemplar cerca de 4 mil famílias de baixa renda com moradia digna.





O “Casa Manauara” integra o programa habitacional da Prefeitura de Manaus, lançado pela atual gestão municipal com a criação da Semhaf. O programa prevê, nos próximos quatro anos, atender mais de 17 mil famílias com moradia digna.

Neste domingo, duas casas foram entregues pelo prefeito no bairro Praça 14, na zona Sul, que foram completamente destruídas após um incêndio no dia 28 de janeiro deste ano. A outra casa reformada foi entregue no bairro Compensa, zona Oeste, após incêndio criminoso de um ônibus no dia 28 de dezembro de 2023, em frente da residência. Ao todo, o “Casa Manauara” já entregou 35 casas recuperadas.

“Nós refizemos as casas e entregamos à população, aos seus moradores, devolvendo a dignidade e recuperando a autoestima dessas pessoas, portanto é dessa forma que trabalha o programa ‘Casa Manauara’, dando dignidade e resgatando a autoestima da população da nossa cidade”, salientou o prefeito.

O secretário Jesus Alves explicou que o programa “Casa Manauara” tem o papel de reformar habitações em situações precárias, para dar condição melhor de moradia para as famílias, mas também atende vítimas de qualquer tipo de sinistro, como incêndios, para que as pessoas não fiquem sem ter onde morar.

“Nós temos uma responsabilidade, primeiro de diminuir o déficit habitacional, e isso passa por algumas soluções. Uma delas é de pegar habitações precárias e reformar essas casas, dando a condição necessária para que se habite dentro dela. E, nesse nosso programa, nós tivemos ao longo dos últimos meses alguns sinistros, pessoas que perderam as suas casas, porque foram vítimas ou de vândalos, ou de alguma intempérie, algum incêndio. A gente espera que não tenhamos mais episódios como esse, mas a Prefeitura de Manaus está sempre disponível a atuar e mitigar essas dores”, explicou o secretário.

Emoção

O casal Flaviane e Marfrane estavam emocionados por terem a casa de volta após o incêndio que destruiu a casa deles na Praça 14 e por terem uma moradia digna para os filhos, principalmente com a chegada de uma nova criança.

“Como a gente perdeu tudo, a gente não ia conseguir recuperar tão cedo, porque é algo que envolve muito investimento e receber essa bênção da prefeitura, vindo do prefeito, do secretário Jesus, é uma bênção para nossas vidas, para nossas crianças também, para minha bebê”, disse Flaviane Monteiro.

O garçom Lineker também foi vítima do incêndio do dia 28 de janeiro, no dia do seu aniversário, mas agora ele estava feliz por receber esse presente, a casa nova. “Só tenho a agradecer ao nosso prefeito David Almeida, muito obrigado mesmo. No dia 28 de janeiro minha casa pegou fogo, aconteceu esse sinistro, perdi tudo. Mas graças à Prefeitura de Manaus, tenho uma casa nova. Agora são outros sonhos, né? Construíram tudo. Eu só tenho a agradecer”.

Vanilson Ferreira teve a casa destruída no dia 28 de dezembro, após criminosos terem ateado fogo em um ônibus estacionado em frente da sua residência. Ele também perdeu tudo, mas conta que agora tem uma casa melhor do que antes.

“Após o grande susto, a gente vê nossa casa hoje totalmente reformada, revitalizada, melhor até do que eu sonhei, na verdade. Não posso deixar de agradecer ao prefeito David Almeida e ao secretário Jesus Alves, que são pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Que Deus possa abençoar, possa capacitar o prefeito cada vez mais, para continuar trabalhando em benefício das pessoas menos favorecidas da nossa cidade”, agradeceu Vanilson.

Além da reforma das casas, a Prefeitura de Manaus ainda realizou a entrega de móveis para as famílias, como camas, colchões, mesas e cadeiras.