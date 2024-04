Estreia do 1º Festival de Cinema de Xerém filmes e homenagem a Regina Casé e Hsu Chien

De 8 a 11 de maio, Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, será o epicentro do cinema nacional com a realização da primeira edição do Festival de Cinema de Xerém, que acontece no Centro de Convenções John Wesley, na EBAV – Escola Brasileira de Audiovisual, e no Instituto Zeca Pagodinho, com toda programação gratuita.





O festival abre no dia 08/05, com o premiado “Três Verões”, de Sandra Kogut, protagonizado pela atriz Regina Casé, uma das homenageadas do Festival deste ano. Ela estará presente na sessão de abertura para receber o Troféu Zeca Pagodinho. Já no dia 10/05, é a vez do cineasta Hsu Chien, igualmente homenageado no evento, receber o troféu, seguido da sessão do seu longa “Desapega”, com Glória Pires , Maisa, Marcos Pasquim e grande elenco.

Para o diretor do Festival, Sergio Assis, o evento tem como objetivo democratizar e difundir a produção audiovisual com foco especial na Baixada Fluminense e no território de Duque de Caxias e Xerém”. “A ideia é proporcionar um intercâmbio enriquecedor para as diversas produções realizadas na região e em todos os Estados brasileiros”.

O 1º Festival de Cinema de Xérem traz na sua programação mais de 40 filmes, deste total 27 são curtas-metragens vindos de sete estados brasileiros (RJ, PR, SP, DF, BA, PE e ES), sendo 12 filmes dirigidos por mulheres. Os curtas em competição concorrem ao Troféu Zeca Pagodinho, idealizado pelo artista autodidata paraibano Bejamim Carlos dos Santos, e ao Prêmio Edina Fuji.

A programação está dividida nas Mostras Competitivas Nacional de Curtas, com cinco filmes que abordam temas variados, Mostra Cinema Leva Eu, composta de dez curtas produzidos por alunos formados pela Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV), Mostra Fluminense e Baixada de Curtas, com quatro títulos feitos por realizadores da Baixada fluminense, e a Mostra Especial da Crítica de Curtas, com uma coleção de oito obras que chamam a atenção para temas sociais, culturais e pessoais.

O festival também promoverá uma série de atividades formativas como a oficina “O Poder Mágico do Cinema”, com o ator e produtor Marcello Gonçalves, e as masterclasses “Novas Formas de Produção e Distribuição por meio de Redes Colaborativas”, com o diretor Cavi Borges, “Qual o Diferencial de um Filmmaker e a Inserção da I.A no mercado audiovisual”, com o filmmaker Vlad Aguiar, e “A Baixada no centro da cena!” com o ator Leandro Santanna. Debates diários com realizadores e convidados, mediados pelo crítico de cinema, dramaturgo e roteirista Rodrigo Fonseca, completam a programação. Os interessados deverão fazer as inscrições previamente no site: www.festivaldexerem.com.br.

Para a criançada, o evento traz a Mostrinha de Cinema com filmes como “Passagem Secreta”, de Rodrigo Grota, “Placa Mãe”, de Igor Bastos, “Pluft, o Fantasminha”, de Rosane Svartman e “Chef Jack, o cozinheiro aventureiro”, de Guilherme Fiuza Zenha com a direção geral de Sergio Assis, direção executiva de Emerson Rodrigues e direção de programação de Mónica Trigo, o festival é uma realização da EBAV (Escola Brasileira de Audiovisual) em parceria com o Instituto Zeca Pagodinho. Apoio da Naymovie, Rádio Serra Verde 98,7 FM e Telecine. Apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Duque de Caxias.

Confira a programação:

Mostras

Centro de Convenções John Wesley

Dia 8 de maio

18:00 – MOSTRA COMPETITIVA FLUMINENSE E BAIXADA DE CURTAS (Caxiense F.C., de Marcos Faria, Elas Por Elas, de Renata Silva, Minha Vida É Uma Série, de Taisa Alves Santos, e Pássaro Memória, de Leonardo Martinelli) / Classificação Indicativa: 14 anos

19:30 – ABERTURA E HOMENAGEM REGINA CASÉ seguida da exibição do filme “Três Verões” de Sandra Kogut/ Classificação Indicativa: 12 anos

Dia 9 de maio

10:00 – MOSTRINHA DE CINEMA – Passagem Secreta, dir. Rodrigo Grota/ Classificação Indicativa: Livre

14:00 – MOSTRINHA DE CINEMA – Placa Mãe, dir. Igor Bastos/ Classificação Indicativa: Livre

18:00 – MOSTRA COMPETITIVA CINEMA LEVA EU DE CURTAS – Sessão 1 (Fnm – A Vila de Operários, de Maria Carolina Gomes, Dandara, de Felipe Coelho, Pé de Cabra, de Bruno Santiago, Ninguém Via, de Gabriel Leal, 9 Horas em Deodoro, de Dorgo DJ) / Classificação Indicativa: 16 anos

19:30 – MOSTRA COMPETITIVA CINEMA LEVA EU DE CURTAS – Sessão 2 (Quem Faz o Rio, de Victória Dias, Odisseia Fluminense, de Mateus Carvalho, Na Risca, de Mozá, Uma Questão de Ética, de Marcelo Ribeiro, Carnaval Caos, de João Pedroza)/ Classificação Indicativa: 16 anos

Dia 10 de maio

09:00 – MOSTRINHA DE CINEMA – Pluft, o Fantasminha, de Rosane Svartman/ Classificação Indicativa: Livre

14:00 – MOSTRINHA DE CINEMA – Chef Jack, o cozinheiro aventureiro, de Guilherme Fiuza Zenha/ Classificação Indicativa: Livre

18:00 – MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS (Emerenciana, de Larissa Nepomuceno (PR), Firmina, de Izah Neiva (SP), Ligação Anônima, de Thiago Mendes (SP), a animação Quintal, de Mariana Netto (BA), e Lubrina, de Vinícius Fernandes Gonçalves, Leonardo Vaz Dias Hecht (DF)/ Classificação Indicativa: 14 anos

19:30 – HOMENAGEM HSU CHIEN seguida da exibição do filme Desapega de Hsu Chien /Classificação Indicativa: 10 anos

Dia 11 de maio

16:00 – MOSTRA COMPETITIVA ESPECIAL DA CRÍTICA DE CURTAS (Água Viva, de Gabriela Araujo, Deivison Bruno (RJ), Cartas Para Nossas Netas, de Julia Flor Duarte (RJ), Chamado, de Tulio Beat (PE), Como Matar Uma Boneca, de Alek Lean (RJ), Divina, de Flaviane Damasceno (RJ), Emaranhadas, de Lara Sartório Gonçalves, Mariana Souza Costa (ES), Rei Davi, de Misa Gonçalo (RJ), e Vermelho-oliva, de Nina Tedesco (RJ) /Classificação Indicativa: 14 anos

19:00 – ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO

Programação-Atividades Formativas

EBAV – Escola Brasileira de Audiovisual

De 2 a 5 de Maio

09:30 – OFICINA – O Poder Mágico do Cinema, com Marcello Gonçalves – Turma 1

14:00 – OFICINA – O Poder Mágico do Cinema, com Marcello Gonçalves – Turma 2

Dia 9 de maio

10:00 – MASTERCLASS – A Baixada no centro da cena! com o ator Leandro Santanna

14:30 – MASTERCLASS – Novas Formas de Produção e Distribuição por meio de Redes Colaborativas, com Cavi Borges

Dia 10 de maio

15:30 – MASTERCLASS – Vlad Aguiar – Qual o Diferencial de um Filmmaker e a Inserção da I.A no mercado audiovisual (Cinematográfico)

Instituto Zeca Pagodinho

Dia 9 de maio

10:30 – DEBATE COM OS REALIZADORES MOSTRA COMPETITIVA FLUMINENSE E BAIXADA DE CURTAS – Mediação de Rodrigo Fonseca

Dia 10 de maio

10:30 – DEBATE COM OS REALIZADORES MOSTRA COMPETITIVA CINEMA LEVA EU DE CURTAS – Mediação de Rodrigo Fonseca

Dia 11 de maio

10:30 – DEBATE COM OS REALIZADORES MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS– Mediação de Rodrigo Fonseca