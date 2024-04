Tornados atingem cidade em Oklahoma, nos Estados Unidos

Neste domingo (28), mais de 7 milhões de norte-americanos estão sob alerta de tempestade, abrangendo uma vasta região do leste do Texas até Illinois e Wisconsin. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu avisos de tempestades com ventos fortes, chuvas intensas e granizo, afetando mais de 47 milhões de pessoas.





O governador de Oklahoma, Kevin Stitt, declarou estado de emergência devido aos estragos causados pelas tempestades e mobilizou recursos adicionais para socorro e operações de recuperação. Em uma mensagem divulgada nas redes sociais, Stitt anunciou sua visita às áreas afetadas neste domingo.

A situação meteorológica instável deve persistir em toda a região central do país até segunda-feira. O Serviço Meteorológico Nacional destacou que a pior das tempestades atingiu o centro de Oklahoma, se estendendo pelo noroeste do Texas e pelo oeste do Missouri e do Kansas.

O Departamento de Gerenciamento de Emergências de Oklahoma relatou mortes, mais de 30 feridos e danos significativos em dezenas de residências. A instituição alertou que ainda está avaliando o impacto total da destruição, com árvores caídas, linhas de energia cortadas e estradas obstruídas por destroços.

