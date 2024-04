Ex-mulher de senador ameaça revelar informações se pensão alimentícia não for paga

Andressa Mendonça, ex-esposa do senador Wilder Morais (GO), fez uma declaração pública pedindo que ele honre com o pagamento da pensão alimentícia de seus filhos. Em um post no Instagram, ela mencionou que possui informações importantes e ameaçou revelá-las caso o senador não cumpra com suas responsabilidades.





Andressa explicou que a discussão se originou de uma revisão na pensão alimentícia, na qual Wilder reduziu o valor sem justificativa, apesar de manter um estilo de vida confortável. Ela também criticou gastos excessivos do senador e de sua atual parceira, citando um alto valor em faturas de cartão de crédito.

A ex-esposa destacou a ausência de Wilder na vida dos filhos, ressaltando que ele nunca os levou para passeios durante as férias. Ela concluiu pedindo aos eleitores uma reflexão sobre a escolha de seus representantes políticos, questionando a eficácia do senador no Senado e pedindo por mudanças.

Confira o vídeo:

O senador bolsonarista Wilder Morais foi eleito pra defender Deus, pátria e família, mas se separou da esposa, arrumou outra e agora a sua antiga esposa ameaça ABRIR A CAIXA DE PANDORA E EXPOR O PARLAMENTAR, caso ele não melhore a pensão dos filhos. E ainda tem gente que acredita… pic.twitter.com/zj7w7A4bnX — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) April 28, 2024

