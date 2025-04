David Reis participa da Feijoada da FADA em apoio a crianças com deficiência

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, David Reis (Avante), participou no último sábado (12 de abril) da 4ª edição da Feijoada FADA, promovida pela Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência (FADA), no Clube do Trabalhador do Amazonas, o SESI. O evento beneficente, que já se tornou tradição na cidade, reuniu 1,5 mil pessoas e teve todos os ingressos esgotados dois dias antes da realização.





A presidente da FADA, Carol Reis, que está à frente da instituição há quatro anos, destacou a importância da iniciativa para garantir a continuidade e a ampliação dos serviços oferecidos pela fundação.

“É um momento de descontração, mas, principalmente, de arrecadação. Precisamos ampliar salas, construir uma cobertura para melhor atender nossas crianças. Hoje, atendemos 725 crianças, mas temos 550 na lista de espera. Sabemos da dor que essas famílias enfrentam quando não têm acesso às terapias. Então, essa contribuição é fundamental”, afirmou Carol.

O evento contou com música ao vivo, um buffet completo e o envolvimento de voluntários, parceiros e autoridades. Entre os presentes, o presidente da CMM, David Reis (Avante), participou ativamente da programação e reforçou seu apoio à causa.

“É uma honra estar aqui, apoiando essa iniciativa tão bonita. A Fundação tem um papel essencial na nossa cidade, e nós, enquanto representantes do povo, precisamos fortalecer e dar visibilidade a esse tipo de trabalho. Cada gesto conta”, destacou o parlamentar.

Maurício foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Natália Oliveira, mãe da criança, relatou, emocionada, os avanços do filho após começar a ser atendido na instituição.

“O Maurício, por sete anos, só me deixava cortar o cabelo dele. Agora, com menos de um ano na FADA, ele já vai ao barbeiro. Isso é resultado do apoio da psicóloga, da fonoaudióloga, de toda a equipe”, contou Natália.

O advogado Roberval Mendes também fez questão de comparecer ao evento e ressaltou o valor de pequenas contribuições.

“Mesmo que pareça pouco, quando somamos cada doação, conseguimos mudar realidades. A solidariedade é o que move eventos como este. E precisamos apoiar não só essas causas, mas todas as ações de filantropia, inclusive doação de sangue e de órgãos.”

Com o sucesso da edição 2025, a expectativa é que a próxima feijoada reúna ainda mais apoiadores, consolidando o evento como um dos principais da cidade voltados à inclusão e ao apoio à pessoa com deficiência.

Sobre a FADA

A FADA é uma instituição beneficente sediada em Manaus, que tem como missão promover a inclusão social, a reabilitação e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A FADA surgiu da necessidade de oferecer suporte adequado a esse público, garantindo acesso a atendimentos especializados, como fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, entre outros.

Ao longo dos anos, a FADA se consolidou como referência, desenvolvendo projetos que visam a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e de seus familiares. Além disso, a fundação atua ativamente na conscientização da população sobre a importância da acessibilidade e do respeito às diferenças, contribuindo para a construção de um mundo mais justo, inclusivo e solidário.