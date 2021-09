David Reis vai construir anexo na sede da Câmara Municipal por R$ 40 milhões

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) terá um prédio anexo II. A construção já foi autorizada pelo presidente da Casa, David Reis. A obra vai custar, aproximadamente, R$ 40 milhões.

Esta já é a terceira ampliação feita na sede do parlamento municipal. De acordo com o gestor, a construção do anexo servirá para melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade devido ao grande fluxo de visitantes. O parlamentar também visa o atendimento nos próximos 20 anos do parlamento.

E os gastos de David Reis não param por aí. As comissões temáticas da CMM terão carros. Os veículos custaram aos cofres da casa R$ 11 milhões. Além destes, outros gastos na gestão David Reis são exorbitantes e até mesmo desnecessários. O gestor já gastou com itens de informática, manutenção de jardim, segurança, entre outras despesas.