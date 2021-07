Delegacia Fluvial da PC-AM completa 15 anos de combate ao crime pelos rios do estado

Inaugurada em junho de 2006, a Delegacia Fluvial (Deflu), há 15 anos, tem exercido um papel importante na conexão entre as ações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e todas as regiões do Estado, por meio dos rios. Ela está ligada ao combate do tráfico de drogas, a crimes organizados e crimes ambientais, além de prestar apoio logístico a diversos departamentos da instituição e secretarias do Governo do Estado.

Segundo o investigador de polícia Wellington Belota, gestor da Deflu, a estrutura da Especializada conta com cinco lanchas utilizadas para abordagens policiais, duas balsas flutuantes, sendo uma para depósito de embarcações apreendidas e outra como oficina, e um ferryboat para transporte de tropa, com capacidade para 23 pessoas, utilizado nas operações policiais que demandam a locomoção pelos rios, principalmente pelas equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Belota destaca a atuação da Deflu, juntamente com o Denarc e o DRCO nas apreensões de entorpecentes que chegam ao estado por vias fluviais. “A parceria da Delegacia Fluvial com esses departamentos é essencial. Apreender um carregamento de drogas ainda nas águas se mostra mais efetivo, já que esse material se dispersa mais rapidamente após chegar na cidade”, ressaltou o gestor

O investigador informa, ainda, que com a criação da Base Arpão da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), observou-se uma mudança na dinâmica do tráfico de drogas e a ação de fiscalização da Deflu garantiu a continuidade das apreensões.

Além disso, a Deflu, juntamente com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), realiza fiscalização nas embarcações com objetivo de combater crimes ambientais, como a pesca ilegal.

“Os trabalhos também levam apoio para comunidades ribeirinhas, garantindo o acesso dessa população aos serviços da Polícia Civil. Dentro do nosso ferryboat, conseguimos montar um cartório itinerante, onde realizamos trabalhos como registros e verificação de ocorrências de inquéritos policiais, bem como prestar esses serviços a diversas delegacias do interior do Estado”, esclareceu Belota.

Denúncias e localização – A população de todos os municípios do Amazonas pode realizar denúncias pelo o número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A sede da Delegacia Fluvial fica localizada no Porto de Manaus, na avenida Lourenço Braga, bairro Centro, zona sul da capital.