Delegada é flagrada agredindo entregador em Belém; caso é investigado

Um vídeo gravado em Belém mostra a delegada da Polícia Civil, Kari Grazielle Klat, agredindo verbalmente e tentando tomar o celular de um entregador durante a entrega de um pedido em um condomínio no bairro Parque Verde. A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um procedimento administrativo para apurar a conduta da delegada.





Nas imagens, a delegada aparece visivelmente alterada, chamando o entregador de “vagabundo” e exigindo o pedido com agressividade:

“Bora, seu vagabundo, me dá a p da comida. Eu paguei.”

O entregador relatou que o desentendimento começou porque ele não subiu até o apartamento para fazer a entrega. Segundo ele, estava na portaria tentando contato com a moradora quando foi abordado de forma grosseira por Klat, que exigia a entrega na porta de casa.

Durante a discussão, o entregador afirmou que a delegada tentou derrubá-lo da bicicleta e se recusava a fornecer o código de entrega, impedindo a finalização do pedido. O vídeo mostra ainda o momento em que ela tenta puxar o celular das mãos dele, enquanto ele registrava a abordagem. A delegada chegou a ameaçar dar voz de prisão ao trabalhador.

A situação ganhou repercussão nas redes sociais, com críticas à postura da delegada. No mesmo dia do ocorrido, quarta-feira (16), um grupo de entregadores realizou um protesto em frente ao condomínio, exigindo respeito à categoria.

Em nota, a Associação dos Delegados do Pará (ADEPOL) apresentou a versão da delegada. Ela alegou estar com um ferimento no pé e, por isso, solicitou que a entrega fosse feita na porta de seu apartamento. Afirmou ainda que o entregador a teria chamado de “folgada” e que ele não solicitou o código de entrega, além de ter ameaçado levar o pedido embora. Segundo a delegada, a ameaça de prisão ocorreu em resposta a essa suposta tentativa.

A nota também afirma que a manifestação dos entregadores causou “medo e vulnerabilidade”, levando a delegada a buscar abrigo na casa de uma vizinha por estar “emocionalmente abalada”.

Fonte: g1